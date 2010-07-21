-TÜRK FİRMASINA ''EN İYİ DAMATLIK ÖDÜLÜ'' İZMİR (A.A) - 21.07.2010 - Avrupa'nın en önemli fuarları arasında yer alan ''13. Paris Gelinlik Damatlık ve Abiye Fuarı''nda (Paris Bridal Fair) ''en iyi damatlık ödülü'', bir Türk firmasının oldu. MGM Tekstil'in Adimo markasıyla ürettiği damatlıklar, modanın kalbinde düzenlenen fuarın katılımcılarından en fazla oyu alarak, dünyaca ünlü 11 firmayı geride bıraktı ve birinci seçildi. MGM Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tunçer, Avrupa'nın en önemli fuarları arasında gösterilen fuara bu yıl ikinci kez katıldıklarını söyledi. Modanın merkezi sayılan Paris'te düzenlenen fuara katılan perakendecilerin verdiği oylarla birinci seçildiklerini anlatan Tunçer, böyle bir ödül almanın kendilerine büyük mutluluk verdiğini ifade etti. Tunçer, Türk gelinliklerinin dünyada ve Avrupa'daki ''şöhreti''nden sonra, Türk damatlıklarının da önümüzdeki dönem popülerliğinin daha da artacağını dile getirerek, ''Tüketici eğilimleri çok önemli. Bütün dünyada önce gelinler alışveriş yapıyor. Ama bir şehrin gelinlikteki popülerliği diğer ürünlerin de abiye ve damaklıkların da popüler olmasını sağlıyor. Bu anlamda Türk ürünlerinin moda anlamında Avrupa'nın önünde olduğunu söyleyebiliriz'' dedi. Damatlıkta ''Made in Turkey'' ibaresinin Avrupa'da bir prestij anlamına gelip gelmediğinin sorulması üzerine Tunçer, ''Arap ülkeleri, İran, Türk Cumhuriyetler'de 'Made in Turkey' çok önemli. Biz Avrupa'da da böyle olmasını arzu ediyoruz, bunun için çalışıyoruz'' karşılığını verdi. -''10 BİN AVRUPALI ÇİFTİ EVLENDİRDİK''- Adimo markasıyla Avrupa'da ağırlıklı olarak Fransa, Portekiz, İspanya ve Almanya'ya ihracat yaptıklarını anlatan Tunçer, ''Geçen yıl, yani kriz yılında Avrupa'da 10 binin üzerinde çift evlendirdik. Bu da 1,5 milyon avroluk satış anlamına geliyor. Avrupa ülkelerine daha ticari rakamlarla, ama en az Avrupalı rakiplerimiz kadar gösterişli ve kaliteli ürünler gönderiyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor'' dedi. Mustafa Tunçer, Fransa'da ''çözüm ortaklığı'' yaptıkları firma ile yürüttükleri çalışma sonucu son bir yılda bu ülkedeki satışlarının öteki ülkelerin önüne geçtiğini söyledi.