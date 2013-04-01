Türk firmalarına süt izni çıktı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Türk firmalarının 3 Nisan'dan itibaren AB ülkelerine süt ve süt ürünleri satabileceğini açıkladı.



Türkiye'nin AB'ye süt ihracatına onay çıktı.

Bakan Mehmet Mehdi Eker, ''Geçtiğimiz birkaç gün içerisinde AB'nin tüketici sağlığı ile ilgili genel müdürlüğü resmi internet sitesinde Türkiye firmalarının AB ülkelerine süt ve süt ürünleri satılabilecek standartta olduğunu kabul ederek, bunlar ilan edildi ve bu süreç başladı. 3 Nisan 2013 itibariyle bu resmen yürürlüğe girecek'' dedi.

Eker, ilk etapta AB'ye süt ve süt ürünleri ihracatına ''Pınar süt, Aynes, Ak gıda, Tat Konserve Sek süt işletmesi, Natura Gıda, Unilever/Algida'' olmak üzere 6 firmaya izin verildiğini bildirdi.

Bakan Eker, ''Türkiye Süt ve Et Kurumu'' adı altında bir kurum kurulacağını belirterek, ''Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı, en son bir tane imza kalmıştı. Zannediyorum 1 hafta içerisinde bu da tamamlanmış olacak'' diye konuştu.