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Türk firmaları İran’a silah mı sattı?

Wikileaks’ın açıkladığı belgeler arasında, ABD ‘nin İran’la silah alışverişi yapmayı planlayan Türk şirketlerini tespit edildiğine dair bir yazışma da

29 Kasım 2010 02:00

T24 - Wikileaks’ın açıkladığı belgeler arasında, ABD'nin İran’la silah alışverişi yapmayı planlayan Türk şirketlerini tespit edildiğine dair bir yazışma da var.
 

Wikileak sitesinde 10STATE15856 koduyla yayınlanan ve ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne gönderilen yazıda İran’a silah satmayı ve bu ülkeden patlayıcı almayı planlayan Türk şirketlerinin tespit edildiği bilgisine yer veriliyor.


22 Şubat 2010 tarihli yazışmada öncelikle İran’ın 38 kalibre, 5.56 mm ve 7.62 mm. çapında mermi ile 40 mm. el bombası atar almak istediği bilgisine yer veriliyor. Yazıda bir kaç şirketin adı verilerek, bu şirketlerin silah satışıyla ilgilendikleri belirtiliyor.


Ayrıca bir Türk şirketinin İran’da plastik patlayıcı almak istediğinin anlaşıldığı da not ediliyor. Yazıda ABD’nin bu bilgileri Türk yetkililere ulaştırıp, konuyla ilgili bir soruşturma başlatmasını ve sözkonusu satışları engellemesi ni istediği belirtiliyor.


Belgede yer verilen ilginç bilgilerden biri de Türkiye’ye satılan el bombası atarların akıbetiyle ilgili. Buna gore Türkiye 1995 yılında 181 adet MK-19 40 mm. el bombası atarı ABD’den almış. ABD’li yetkililer, İran’a yapılacak satış içerisinde bu silahların da yer alıp almadığını bilmediklerini yazıyor.

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