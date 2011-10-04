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Dünya

Türk filmleri, Korsika Film Festival'inde PARİS (A.A)

04 Ekim 2011 16:29

-Türk filmleri, Korsika Film Festival'inde PARİS (A.A) - 04.10.2011 - Son dönemde ödül almış üç Türk filmi, Korsika filim festivalinde yarışıyor. Korsika'daki kongre sarayında düzenlenen ve 8 Ekim'e kadar sürecek festivalde, ''Kız Kardeşim'', ''Bir zamanlar Anadolu''da ve ''Saç'' isimli filmler farklı dallarda çeşitli ülkelerle yarışacak. Türk sinema eleştirmeni Mehmet Basutçu, film yönetmenleri Tayfun Pirselimoğlu ve Atalay Taşdiken, festivalin Türk konukları arasında yer alıyor. Festival çerçevesinde bu akşam, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla ''Türk gecesi'' düzenlenecek.

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