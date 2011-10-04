-Türk filmleri, Korsika Film Festival'inde PARİS (A.A) - 04.10.2011 - Son dönemde ödül almış üç Türk filmi, Korsika filim festivalinde yarışıyor. Korsika'daki kongre sarayında düzenlenen ve 8 Ekim'e kadar sürecek festivalde, ''Kız Kardeşim'', ''Bir zamanlar Anadolu''da ve ''Saç'' isimli filmler farklı dallarda çeşitli ülkelerle yarışacak. Türk sinema eleştirmeni Mehmet Basutçu, film yönetmenleri Tayfun Pirselimoğlu ve Atalay Taşdiken, festivalin Türk konukları arasında yer alıyor. Festival çerçevesinde bu akşam, Paris Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin katkılarıyla ''Türk gecesi'' düzenlenecek.