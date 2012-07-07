Türk F-16'ları Yunan Genelkurmay Başkanı'na eşlik etti

Yunanistan Genelkurmay Başkanı, uçuşunu Twitter’da paylaştı, Mirage uçağına binip Ege’ye çıktı, tweet mesajını alan Türk F-16 uçakları da generale eşlik etti.

Yunanistan’la Türkiye arasında son yıllarda giderek ivme kazanan iyi ilişkiler, Ege Denizi’nde bir ilk yaşanmasına neden oldu. Yunanistan’da yayımlanan Ethnos gazetesinin haberine göre 4 Temmuz Salı günü Meis Adası üzerinde yapılacak sanal bombalama tatbikatını izlemek üzere Ege’ye çıkan Yunanistan Genelkurmay Başkanı uçuşunu önce Twitter’da paylaştı.

Cumhuriyet Gazetesi’nden Murat İlem’in haberine göre; Salı sabahı “Bugün benim için önemli bir gün çünkü Mirage 2000-5 savaş uçağımız ile Doğu Ege adaları üzerinden Meis Adası’na kadar uçacağım. Bu uçuş için sabırsızlanıyorum” mesajı atan Orgeneral Mihalis Kostarakos, öğlen saatlerinde Ege’ye çıktı. Yunanistan hava kuvvetlerine ait iki Mirage uçağının da eşlik ettiği Kostarakos, bir süre Yunan adaları üzerinde uçtu. Ardından Kaş karşısındaki Meis Adası üzerine yönelen Yunanlı komutanın uçağını Ege üzerinde Dalaman’dan kalkan Türk F-16 uçakları karşıladı. Gazete haberine göre Yunanlı komutanın uçacağını Twitter’dan öğrenen Türk pilotları hiçbir engelleme yapmadığı gibi gerginliğe yol açmayacak şekilde eskortluk görevlerini yerine getirdiler.



İlk kez yaşanıyor



Yunanlı komutanın önce tweet atıp, ardından Ege Denizi üzerinde uçuş yapması, iki ülke ilişkileri dikkate alındığında ilk kez yaşanıyor. Bugüne kadar Yunanistan silahlı kuvvetlerinde görev yapan komutanlar uçuşlarını NATO çerçevesinde paylaşıp, Türkiye’nin dolaylı yoldan bilgi edinmesini sağlıyorlardı. Ege’de gerilimden uzak uçuşlar yapmayı amaçlayan bu gibi paylaşımlar askeri bilgiler ışığında değerlendirilip, karşılama yapacak Türk pilotlar uyarılıyordu. Yunanlı komutanın Türk uçakları eşliğinde Meis Adası üzerinde bir süre dolaşıp iki Yunan Mirage uçağının yaptığı sanal bombalama tatbikatını izlediği öğrenildi. Haberde Türk uçaklarının NATO ve 6. Filo’nun radarları tarafından dikkatle izlendiği de belirtildi.