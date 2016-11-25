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Türk F-16'ları El Bab'da IŞİD'i vurdu

Dün Türk askerlerine yönelik gerçekleşen saldırının ardından Suriye'de ilk hava saldırısı düzenlendi

25 Kasım 2016 02:17

Türk savaş uçaklarının dün akşam saat 22.30 itibariyle El Bab civarında IŞİD hedeflerini vurmaya başladığı bildirildi.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, Türk askeri kaynaklar, bazı sosyal medya hesaplarında Suriye'de uçakların yeniden El Bab'da Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarını hedef aldığı yönünde haberler olduğuna dikkat çekerek, "Bu haberler tamamen asılsız ve yalandır. Şu an El Bab üzerinde uçan uçaklar Türk jetleridir ve DEAŞ hedeflerini vurmaktadırlar" bilgisini paylaştılar.

3 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin öncülüğünde Suriye'de düzenlenen Fırat Kalkanı Harekâtı'nda El Bab bölgesindeki saldırıda 3 asker şehit olmuş, 10 asker de yaralanmıştı. TSK, saldırının Suriye rejimi tarafından havadan yapıldığını açıklamıştı.

Yaralı askerlerden birinin ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilmişti.

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