Türk F-16'ları Almanya'da



Almanya'nın kuzeyinde pazartesi günü başlayan JAWTEX-2014 (Joint Air Warfare Tactical Exercise-2014) Tatbikatı'na Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Fransa, Finlandiya, Hollanda, İtalya, İsviçre, Macaristan, Norveç, Slovenya, Yunanistan ve NATO hava unsurları katılıyor. 23 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta müttefik ülkelerden 4 bin 500 asker yer alıyor.

Alman Federal Ordusu'ndan yapılan açıklamada, tatbikata aralarında helikopter ve Tornado jetlerinin de bulunduğu yaklaşık 100 helikopter ve uçağın katıldığı bildirildi. Türk Hava Kuvvetleri'nin verilerine göre, Türkiye tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait beş adet F-16 uçağı ile katılıyor.

“Ukrayna'ya benziyor“

Tatbikatla hava, kara ve deniz kuvvetlerinin ortaklaşa hava savunması, birliklerin ortak harekât ortamında faaliyetlerini icra edebilecek şekilde eğitilmesi ve çok uluslu kuvvet yapısı içerisinde işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor. Tatbikatın ağırlık noktasını, hava kuvvetlerinin, kara ve deniz kuvvetlerinin yürüttüğü operasyona dahil edilmesi oluşturuyor.

Alman ordusundan Gerd Neas, tüm jetlerin Jagel Üssü'nde konuşlandığını belirterek, uçuşların ağırlıklı olarak Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg eyaletleriyle Baltık Denizi semalarında gerçekleştiğini kaydetti. Neas tatbikatla ilgili planlamaların bir buçuk yıldır sürdüğüne dikkat çekerek, “Yine de senaryo tesadüfen biraz Ukrayna krizine benziyor. Ama bunun dışında bir rolü yok. Önemli olan kriz durumlarında uluslararası işbirliği“ diye konuştu.