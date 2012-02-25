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Türk F-16'lardan Rus jetlerine yakın takip

Rus ve Türk uçakları arasında Karadeniz’de heyecanlı dakikalar yaşandığı ortaya çıktı

25 Şubat 2012 12:03

T24 - Geçtiğimiz Çarşamba günü Rus savaş uçaklarının Karadeniz turunu Türk F16’ların engellediği iddia edildi.
 
Rus ve Türk uçakları arasında Karadeniz’de heyecanlı dakikalar yaşandığı ortaya çıktı. Bulgar basını, Rusya’ya ait Tu-22 tipi bombardıman uçaklarının Karadeniz üzerinde uçmasının ardından Bulgar ve Türk Hava Kuvvetlerini alarma geçtiğini yazdı.

Bulgar haber ajansı Novinite, beş Rus uçağının iki ülkenin hava sahasına 40 kilometre yaklaşmasının ardından iki Türk F-16 uçağının havalanarak Rus uçaklara refakat ettiğini kaydetti. Bulgaristan Savunma Bakanlığı bilgiyi doğrularken Rus uçaklarının Afrika’da bir ülkeye gittikleri ve Bulgaristan hava sahasına girmedikleri belirtildi.


Olay Bulgaristan'da tartışma yarattı

Olay Bulgaristan’da neden Bulgar hava kuvvetlerinin değil de Türk uçaklarının harekete geçtiği ile ilgili tartışma başlattı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Bulgaristan Savunma Bakanlığı, NATO’nun Güney Saha Komutanlığı’nın benzer durumlarda hangi uçakların harekete geçirileceği konusunda önceden belirlenmiş hareket planı olduğunu söyledi.

Novinite’ye konuşan uzmanlar Rus savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde Suriye’ye yardım etme olasılığına karşı tatbikat yaptığını iddia etti. Rus donanma gemileri ocak ayı başında, Suriye’nin Tartus limanına gitmiş ve rejime askeri yardımda bulunmuştu.

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