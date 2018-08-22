Türk Eximbank'tan 46 milyar dolarlık finansman desteği

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl ocak-temmuz döneminde ihracatçılara sağlanan finansman desteğini 24.1 milyar dolara yükselttiğini belirterek, "Eximbank yıl sonuna kadar ihracatçımıza toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız" dedi.

Pekcan, Türk Eximbank'ın 2017 yılında ihracatçılara sağladığı 39.3 milyar dolarlık desteğiyle ihracatın yüzde 25'ini finanse ettiğini söyledi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türk Eximbank'ın ihracatçılara sağladığı finansman desteğini geçen yıla göre yüzde 9 artırarak 24.1 milyar dolara yükselttiğini belirten Pekcan, bu tutarın 14.5 milyar dolarının nakdi kredi, 9.6 milyar dolarının ise sigorta desteği olduğunu ifade etti.

Pekcan, "İhracatçımıza Eximbank yıl sonuna kadar toplamda 46 milyar dolarlık finansman desteği sağlayacak. Yeni uygulamalar ve projelerle her zaman ihracatçının yanında olacağız" ifadesini kullandı.

Türkiye'de tüm bankacılık sistemi içinde verilen ihracat kredilerinin yaklaşık yüzde 45'inin Türk Eximbank tarafından kullandırıldığına dikkati çeken Pekcan, şöyle devam etti:

"Bakanlığımızın 100 günlük icraat programı çerçevesinde Eximbank'ın müşteri sayısı artırmak ve müşteriler arasında KOBİ'lerin toplam payını yükseltmek için yoğun çalışmalar yürüteceğiz. Eximbank finansman desteğinden yararlanan firmaların yüzde 69'u KOBİ niteliğinde. Bankanın ihracatçı portföyü 2017'de yüzde 16 arttı. Yıl başından bugüne kadar 900 ihracatçı daha kazanarak portföy 9 bin 871'e yükseldi. Yıl sonu hedefimiz 11 bin ihracatçıya ulaşmak."