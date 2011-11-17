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Spor

Türk eskrimcilerden 3 altın, 1 bronz ANKARA (A.A)

17 Kasım 2011 12:57

-Türk eskrimcilerden 3 altın, 1 bronz ANKARA (A.A) - 17.11.2011 - Avrupa Yıldızlar Circuit Eskrim Turnuvası'nda Türk sporcular, 3 altın, 1 bronz madalya kazandı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 12-13 Kasım tarihlerinde düzenlenen turnuvada, Türkiye takım halinde 1 altın madalya alırken, bireysel olarak 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. Enver Yıldırım, erkekler kılıç kategorisinde 62 sporcu arasında 1. olarak altın madalya aldı.  48 sporcunun mücadele ettiği bayanlar kılıç kategorisinde ise Ilgın Sarban altın madalyaya uzanırken, aynı kategoride yarışan Tuğçe Simay Koç bronz madalyanın sahibi oldu.  Bayan kılıç takımı, finalde Yunanistan'ı 45-38 yenerek altın madalya kazandı.

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