Türk eşi olmadan almıyor!

Visa'nın kartla alışverişte tercih edilen en uygun zaman ve mekân araştırmasına göre, Türkler kasa kuyruğu sevmiyor, gıda ve giyim alışverişi için en az perşembe günleri, sabah saatlerini tercih ediyor





Visa Europe tarafından tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını belirlemek amacıyla Türkiye, Polonya, Yunanistan ve İngiltere'de yapılan araştırmada, Türk tüketicilerin yaklaşık yüzde 32'sinin alışverişlerinde kart kullanımını tercih ettiği belirlendi.



Erkekler kredi kartını daha sık kullanıyor



Araştırma, erkeklerin kadınlara oranla kredi kartlarını daha sık kullandıklarını ortaya koydu. Kadınların yüzde 29'u kredi kartı kullanırken, bu oran erkeklerde yüzde 33'a çıkıyor. Tüketicilerin yüzde 60'ı halen en güvenilir ödeme aracının nakit olduğunu düşünüyor.



Verilerin nakit ödemenin İngiltere'de "nesli tükenen" bir trend olduğuna işaret ettiği belirtilirken, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı, Türklerin tam aksine, kart ile ödeme yapmayı tercih ediyor. Sadece yüzde 33'u alışverişlerinde nakit kullanıyor.



Türkler eşleriyle alışverişi seviyor



Türkler eşleriyle, Yunanlı ve İngilizler ise yalnız başına alışveriş yapmayı seviyor. Türkler alışveriş konusunda eşlerinin fikirlerini oldukça önemsiyor.



Araştırma sonuçları, Türk tüketicilerin günlerini planlamayı sevdiklerini ve günlük programlarına çok sadık olduklarını ortaya koydu. Türk erkekleri kadınlara göre daha planlı yaşıyor. Erkeklerin yüzde 69'u günlük planlarına sadık kalarak alışveriş yapmayı tercih ederken, kadınların ise yüzde 57'si bu şekilde davranıyor.



Türklerin kuyrukta beklemeyi sevmediği ifade edilen araştırmaya göre, Türk, İngiliz ve Yunan tüketiciler haftada bir kez, Polonyalı tüketiciler ise günlük olarak gıda alışverişi yapıyor. Giyim ile ilgili alışveriş verileri değerlendirildiğinde, Türk tüketiciler 3 ayda bir defadan da az, İngiliz, Polonyalı ve Yunan tüketiciler ise ayda bir kez giysi alışverişi yaptıklarını belirtti.



Araştırmaya göre, Türkler, alışveriş için en çok pazar günleri öğleden sonrayı tercih ediyor. Kalabalıktan hoşlanmayan ve kasa kuyruğu beklemek istemeyenler için Türkiye'de alışveriş için en uygun zaman Perşembe sabahı.

