Türk elektronik firması otomotiv devlerine teknoloji üretiyor

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- DÜNYA otomotiv devlerine multimedya teknolojileri üreten Daiichi Elektronik Genel Müdürü Ömer Akdeniz, Türk mühendisler ile geliştirilen 2 teknoloji projesinin müjdesini verdi.

Bursa\'da iş ortakları ile buluşan Daiichi Elektronik geliştirdiği multimedya ve yazılım teknolojilerini iş ortaklarının beğenisine sundu. Suzuki, Ford, Chrsyler, Fiat gibi pek çok otomotiv firması ile multimedya, navigasyon, araç ve akıllı telefon bağlantıları gibi ürünlerin çalışmalarını yapan firmanın Genel Müdürü Ömer Akdeniz, tamamen yerli olarak Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını ve bu bağlamda TÜBİTAK, Galatasaray Üniversitesi ve ürünlere bağlı olarak pek çok üniversite ve Türk ana sanayi firmaları ile çalıştıklarına dikkat çekti. Akdeniz, şöyle dedi:

\"Bizim en büyük özelliğimiz kendi Ar-Ge çalışmalarımızın Türkiye\'de gerçekleşiyor olması. Donanım, yazılım ve dizayn mühendislerimizin tamamını kendi bünyemizde tutuyoruz. Bu alanda Türkiye\'nin yanı sıra Çin\'de de çalışmalar yapıyoruz. Fiat, Chrysler, Ford gidi otomotiv devlerine ürünler geliştiriyoruz. Bunu da Daiichi tabii ki tek başına yapmıyor. Üniversiteler, TÜBİTAK ile ve Türkiye\'deki ana sanayiler ile birlikte yürüttüğümüz çok sayıda projemiz var.\"

\"DÜNYANIN KONUŞTUĞU İKİ TEKNOLOJİYE ÇALIŞIYORUZ\"

Firma olarak iki önemli proje hakkında çalışmalar yürüttüklerini belirten Ömer Akdeniz, yeni hedeflerinin gösterge paneli, multimedya ünitesi ve klima kontrol ünitesinin tek bir ekranda toplanarak tıpkı Tesla modeli gibi bir teknolojiyi otomotiv firmalarına sunma olduğunu söyledi. Akdeniz, \"

Bunun üzerine çalışmalarımız başladı. Bu projede TÜBİTAK\'a bağlı alt projeler de gerçekleştiriyoruz. Bunun yanısıra Avrupa Birliği\'nin de bu konuda destek fonları var. İkinci projemiz ise bütün dünyanın şu anda konuştuğu araçtan araca iletişim teknolojisi. Bu projeyi ise Ford Otosan ve Galatasaray Üniversitesi\'nin de katkısıyla yürütüyoruz ve bu çalışmayı çok önem veriyoruz. Araçtan araca iletişim projemiz önümüzdeki 2 senelik süreçte yürürlüğe girmiş olacak.\"



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