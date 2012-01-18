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Dünya

Türk elçiliğine roket güdümlü el bombası ANKARA (A.A)

18 Ocak 2012 16:58

-Türk elçiliğine roket güdümlü el bombası ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğine roket güdümlü el bombasının isabet ettiği kaydedildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk Büyükelçiliğine yerel saatle 13.10'da roket güdümlü iki el bombası atıldı. Bombalardan biri Büyükelçiliğin dış koruma duvarı önündeki beton bloklara isabet etti. Diğeri ise Büyükelçilik yakınındaki yola düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralananın olmadığı belirtildi.  Brüksel'de resmi temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer'i telefonla arayarak, Büyükelçi ve personeline geçmiş olsun dileklerini iletti. Büyükelçi Demirer'in olayla ilgili Irak makamlarıyla temas halinde olduğu öğrenildi.

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