Türk ekonomisinde dolar sarsıntısı

Türk Lirası (TL) enflasyon riski, hükümet yetkililerinin faizin düşmesi gerektiğine dair söylemleri, ABD ile gerilen ilişkiler ve Rıza Sarraf davasının sonuçlarına ilişkin endişelerle bu sabah 3.97'yi aşarak yeni bir tarihi zirveyi test etti.

Bunun üzerine Merkez Bankası (TCMB) bir açıklama yaparak piyasaya yaptığı tüm fonlamayı yarından itibaren uyguladığı en yüksek faiz oranına sahip olan geç likidite penceresi borç verme faiz oranı, yani yüzde 12.25'den yapacağını duyurdu.

Ancak analistlere göre TCMB'nin attığı adım TL'nin değer kaybını önlemede yetersiz. QNB Finansbank Baş ekonomisti Gökçe Çelik, gazetecilere yaptığı değerlendirmede 25 baz puanlık faiz artışı anlamına gelen bu kararın yeterli olmadığına işaret etti.

Çelik, "Biz TL'ye baskı yapan konuların yani bozulan enflasyon görünümü, genişleyen cari açık ve ABD'de devam eden davanın yarattığı diplomatik risklerin faizlerde sıkılaşma gerektirdiğini düşünüyoruz. Ancak faizlerdeki telafinin 25 baz puandan bir hayli fazla olması gerekiyor” dedi.

TL, dolar karşısında son bir yıllık süreçte yaklaşık yüzde 15 değer kaybederken, kur geçişkenliğinin de etkisiyle enflasyondaki yükseliş sürüyor.

Acil toplantı olabilir

Ancak yıllık enflayonun ekim ayında yüzde 11.90'a ulaşmasına karşın yapılan siyasi açıklamalar nedeniyle TCMB'nin para politikasında gerekli adımları atıp atamayacağına ilişkin endişeler artıyor.

QNB Finansbank Baş Ekonomisti Çelik "Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen sert açıklamalar TCMB'nin böyle bir adım atmasının hükümet tarafından hoş karşılanmayacağının sinyalini verdi ve TCMB'nin faiz artışı yapma yetisi ile ilgili soru işaretleri oluşturdu” değerlendirmesini yaptı.

Bluebay Asset Management'tan Timothy Ash, Twitter'da paylaştığı mesajda TCMB'nin aldığı 25 baz puanlık önlemi "çok az ve çok geç" olarak değerlendirdi.

Ash "Başka bir gece yarısı acil toplantı yapıp, Erdoğan'dan izin alarak yapmaları gereken şeyi, yani birkaç yüz baz puanlık artış yapmaları gerekiyor" dedi.

TCMB 29 Ocak 2014 tarihinde gece yarısı acil toplantı yapıp TL’deki değer kaybının önüne geçmek için faizlerde 550 baz puanlık artış yapmıştı.

Siyasi baskı

Analistlere göre hükümet yetkililerininin açıklamaları TL'deki satış baskısını arttırıyor.

Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ dün "TCMB'nin yaptığı çalışmaların her zaman olumlu sonuçlar doğurmadığına" vurgu yaparak faiz ve enflasyonun daha da düşmesi ve tek haneli rakamlarda kalması için hükümetin ciddi çalışmaları olduğunu ifade etmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta faizlerin inmesi gerektiğini söylemiş, TCMB'nin tutumunu eleştirmişti.

TL'deki satış baskısı bu açıklamalarla artarak TL'nin dolar karşısındaki son bir aylık değer kaybı yüzde 5.5'i geçti.

Sarraf davası

ABD'de devam eden Rıza Sarraf davasının sonuçlarına ilişkin endişeler de piyasalarda yakından takip ediliyor. Piyasalarda Sarraf davasının gergin olan Türkiye ABD ilişkilerini daha fazla etkileyip etkilemeyeceği yakından izleniyor.

Seda Sezer Bilen

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