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Ekonomi

TÜRK EKONOMİSİ YÜZDE 9 BÜYÜDÜ NEW YORK (A.A)

31 Mart 2011 20:28

-TÜRK EKONOMİSİ YÜZDE 9 BÜYÜDÜ NEW YORK (A.A) - 31.03.2011 - ABD'nin ekonomi çevrelerinin gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Türk ekonomisinin 2010 yılının son çeyreğinde yüzde 9'dan fazla büyüdüğünü ve bu güçlü büyüme rakamlarının seçimlerde hükümete avantaj verdiğini yazdı. Gazetenin internet sayfasında yer alan haberde, bugün açıklanan büyüme rakamlarının beklentilerin ötesine geçtiği, Türkiye ekonomisinin 2010 yılı son çeyreğinde yüzde 9,2 oranında büyüyerek pazarlarda beklenen 7,4 oranını fazlasıyla geride bıraktığı belirtildi. Güçlü büyüme rakamlarının, 12 Haziran'daki seçimlerde 3. kez seçilmek isteyen hükümete avantaj verdiği kaydedilen haberde, AK Parti'nin büyük oranda ekonomideki başarısı nedeniyle seçimleri kazanmasının beklendiği ifade edildi.

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