Türk ekonomisi üçüncü çeyrekte küçüldü

Türkiye ekonomisi 2016 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 oranında küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'nin gayrı safi yurtiçi hasılası 2009 yılından bu yana ilk kez üç aylık dönemler kıyaslamasına göre düşüş kaydetmiş oldu. Türk ekonomisi bu yılın birinci ve ikinci çeyreğinde yüzde 4,5 oranında büyümüştü. Tarım, sanayi ve hizmetler sektörü daralırken sadece inşaatçılıkta katma değer artışı kaydedildi. Ekonomistler negatif büyümenin yüzde 0,5 olacağını tahmin etmekteydi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal Türk ekonomisinin daralmasında, terör, 15 Temmuz darbe girişimi, turizmdeki terörle bağlantılı küçülme ve dış talepteki gerilemenin etkili olduğunu açıkladı. Ekonomiyi canlandırmak için kamu harcamalarını yüzde 23,8 oranında arttırdıklarını belirten Ağbal özel tüketim harcamalarıyla yatırımlarda kaydedilen gerilemenin reel sektörün teşviki ve kredi borçlarının yapılandırılması için hazırlanan tedbirler paketiyle telafisine çalışılacağını, yapısal reformların da 2017 yılında büyümenin hızlanmasına yardımcı olacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli ekonominin küçülmesine yol açan malum nedenlere değindiği mesajında üçüncü çeyreğin negatif büyüme rakamının Türk ekonomisinin gerçek potansiyelini yansıtmadığını ve ‘önümüzdeki dönemde Türk ekonomisinin büyümeye devam edeceğini' dile getirdi.

Lira eriyor

Gayrı safi yurtiçi hasılanın küçülmesi ve ekonomik aktivitelerin yavaşlaması nedeniyle vergi gelirleri azalan devlet 2017 yılında kemer sıkma politikası uygulayacak. Başbakan Binali Yıldırım, geçen hafta kamu harcamalarından tasarruf edileceğini ancak aynı zamanda da konjonktürü canlandırmak için özel sektöre kredi kullanmada kolaylık sağlanacağını duyurmuştu.

Ekonomik kriz ve spekülatif sermaye çıkışı yüzünden Türk lirası ocak ayından bu yana Dolar karşısında yüzde 20 oranında değer kaybetti. Türk Lirası'nın önemli dövizler karşısında değer kaybetmesinde ABD'deki faiz artışı beklentisi ve turizm gelirlerinin azalması önemli rol oynuyor. Ham ve mamul madde ithalatının ihracatı aşması nedeniyle ticaret bilançosu açığı büyüyen Türkiye döviz kuruna bağlı olarak artan ithal malı fiyatları nedeniyle enflasyonu düşürme gayretlerinde başarılı olamıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, AG/BS