Türk ekonomisi iki basamak geriledi, 2023 hedefleri zora girdi!

2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’ye İngiltere Merkezli araştırma şirketi CEBR’den kötü haber geldi. Bu yıl Lira’nın Dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle milli gelirinin 767 milyar dolar olacağı öngörülen CBR Dünya Ekonomi Ligi raporuna göre, Türkiye 2014’te iki basamak birden düşerek 19’uncu büyük ekonomi olacak. Türkiye’nin 2024’te ancak 16’ncı sıraya yükselebildiği de raporda yer alıyor.

Hülya Güler’in Hürriyet’teki haberine göre, yüksek siyasi tansiyon ve global ekonomik gelişmelerin etkisiyle 2014’te büyümede umduğunu bulamayan Türkiye’nin dünya ekonomisi içindeki sıralaması da değişiyor.

Uluslararası araştırma şirketi İngiliz Ekonomi ve İş Araştırmaları Merkezi’nin (Center for Economics and Business Research-CEBR) ‘Dünya Ekonomi Ligi’ raporuna göre, 2013’te dünyanın 17’inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 2014’te 2 sıra birden düşerek Hollanda ve Suudi Arabistan’ın ardından 19’uncu sıraya geriledi. Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) 2013 verileri ile, büyüme tahminleri, enflasyon ve döviz kurlarındaki değişim göz önüne alınarak hazırlanan rapora göre Türkiye yeniden 17’nci sıraya ancak 2019’da yükselebiliyor. Raporda ayrıca 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisi içine girmeyi hedefleyen Türkiye’nin 2024’te ancak 16’ncı sıraya, 2030’da ise 14’üncü sıraya yükselebildiği görülüyor.

Suudi Arabistan geçti

İş çevrelerine makro ekonomik tavsiyeler de içeren danışmanlık hizmetleri veren CEBR, bu paket kapsamında 3 ayda bir global ekonomiye yönelik beklentilerinin yer aldığı rapor açıklıyor. Son olarak geçen hafta cuma günü açıkladığı ‘Dünya Ekonomi Ligi’ raporunda, 2013’te 827 milyar dolar milli geliri bulunan Türkiye’nin TL’nin dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle 2014’te milli gelirinin 767 milyar dolara gerileyeceği öngörülüyor. Bu durumda da milli gelirini 800 milyardan 821 milyar dolara çıkaran Hollanda ve 745 milyar dolardan 773 milyar dolara çıkaran Suudi Arabistan 2014’te Türkiye’nin önüne geçiyor. Raporda yer alan öngörülere göre Türkiye’nin milli geliri 2019’da 1 trilyon 52 milyar dolara, 2024’te ise 1 trilyon 564 milyar dolara çıkıyor. Hükümet’in açıkladığı 2023 yılında 2 trilyon dolarlık ekonomi hedefi ise ancak 2025 ve sonrası yıllarda öngörülüyor.

İlk 10 zor görünüyor

Türkiye 2030’da 2.5 trilyon dolar ekonomik büyüklüğü yakalasa da, rekabet ettiği Rusya, Brezilya, Meksika, Endonezya Güney Kore gibi ülkelerin yarışı hiç bırakmaması nedeniyle arzu ettiği ilk 10 ekonomi arasına yani şampiyonlar ligine girmeyi başarması zor görünüyor. Fakat rapora göre 2030’da Türkiye bu yıl kendisini geride bırakan Hollanda ve Suudi Arabistan’ı geride bırakıyor. Suudi Arabistan 2030’da 1 trilyon 365 milyar dolar milli gelir ile 19. sırada ve Hollanda da sadece 1 trilyon 34 milyar dolar milli gelir ile ancak 27. sırada yer alabiliyor.

Çatışma yaşayan ülkeler geriliyor

CEBR Baş Ekonomisti Douglas McWilliams rapora ilişkin, “Rusya ve Arjantin gibi komşularıyla sıcak çatışmaya varacak şekilde problem yaşayan ve liderlerinin agresif bir şekilde ulusalcı davrandığı ülkelerin global ekonomi liginde geriledikleri görülüyor. Ayrıca Dünya Ekonomi Ligin’deki Avrupa ülkelerinin ağırlığının Asya’ya doğru kayıyor” değerlendirmesinde bulundu.

2025’te en büyük Çin

*Çin geçen yılki öngörülere göre 2028’de değil, 2025’te ABD’yi geçerek, dünyanın en büyük ekonomisi olacak.

*İngiltere, uyuşturu ve fuhuş sektörü gelirlerini de milli gelire ekleyerek, geçen yıla göre 1 milyar dolar daha fazla milli gelir ile, Fransa’yı bu yıl geride bırakıp, 5. büyük oldu.

*İngiltere’nin eski sömürge devletlerinden Hindistan ise, 2018’de İngiltere’yi geçiyor ve 2024’te de 3. büyük ekonomi oluyor.

*2013’ün 15. büyük ekonomisi Güney Kore, 2030’da Almanya’nın ardından 8. büyük ekonomi olarak şampiyonlar ligine giriyor.

*Düşük petrol fiyatları nedeniyle 8. sıradan bu yıl 10’unculuğa gerileyen Rusya, 2030’a kadar bu sıralarda seyredecek.

*Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın yaşlanan nüfusu nedeniyle girelemesi sürecek. Avrupa’da yükselen tek ekonomi İsveç.