T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TÜRK EKONOMİSİ BRÜKSEL'DE TARTIŞILDI BRÜKSEL (A.A)

21 Eylül 2010 17:31

-TÜRK EKONOMİSİ BRÜKSEL'DE TARTIŞILDI BRÜKSEL (A.A) - 21.09.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Türkiye Masası Başkanı Rauf Gönenç, Türkiye'nin AB üyesi olmadan da güçlü ekonomik büyümesini sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Avrupa'da Türkiye Merkezi'nin (TR Plus) düzenlediği "Türkiye ekonomisinde beklentiler ve tehditler" toplantısında konuşan Gönenç, "AB üyeliği olmazsa Türkiye ekonomisine ilişkin güçlü büyüme tahminlerinizin gerçekleşme ihtimali nedir?" şeklindeki bir soru üzerine şunları kaydetti: "Benim için cevaplaması zor bir soru. Tüm AB üyelerinin aynı zamanda OECD üyesi olduğunu unutmamak lazım. Bir ekonomist olarak kişisel görüşümü söyleyebilirim: Türkiye AB üyesi olmadan da yapabilir." Gönenç, OECD üyeleri arasında küresel krizde çok başarılı bir sınav veren, krizden en hızlı çıkan ve bu dönemde kredi notu artırılan tek ülke olan Türkiye'nin bu yıl yüzde 7-8 arasında büyümesini beklediğini ifade etti. -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Gönenç'e katıldığını belirterek, AB üyesi olmazsa Türkiye'nin depresyona girmeyeceğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye önüne bir yıl haritası koymuş durumda. 70 milyonunu kapsayacak şekilde gerek demokraside, gerek ekonomide AB standartlarını işler hale getirme hedefinde. Bu çerçevede AB üyesi olmamak Türkiye için bir sorun değil. Bakın bir Norveç AB üyesi değil. Bütün mesele bu standartları yakalamak. Bunun için de elimizdeki yol haritası AB. Zaten AB kendi güvenliğini ve ekonomisini düşünüyorsa gelecekte Türkiye'yi kendi içinde düşünmek zorunda. Eğer düşünmüyorsa o gün geldiğinde ve Türkiye bu standartları yakaladığında belki biz istemeyeceğiz. Önemli olan bu yol haritasından ayrılmamak.''. Hisarcıklıoğlu, "Biz üye olacağımızı düşünüp bunun için çalışıyoruz ama olmazsak dünyanın sonu değil. Derin depresyon yaşayacak halimiz yok. Biz gerek ekonomide, gerek demokraside AB standartlarını yakaladıktan sonra hiç önemli değil, bizi ister alsın ister almasın" şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son 8 yılda yaşanan dönüşümü şöyle anlattı: "Bundan 8 - 9 yıl önce Dünya Bankası, IMF bize haritalar çizerdi. Dün, İstanbul'da bir toplantıdan geliyorum. Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'yla beraber TOBB olarak 57 İslam ülkesine Türkiye'nin ekonomik başarısının göstergesi olarak ekonomik meselelerde, yatırım ortamının iyileşmesinde, kalkınmada tecrübelerimizi anlattık. Bundan önce Dünya Bankası gelip bize anlatıyordu şimdi biz 57 İslam ülkesine anlatıyoruz. Bu değişimin farkına varmak lazım. Eğer bugün Türkiye bölgesinde lider ve küresel bir aktör olacaksa bunu siyaseten yapacak ekonomik açıdan yapacak. Tek başına askeri güç, tek başına ekonomik güç ve tek başına siyasi güç yeterli değil."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24