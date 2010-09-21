-TÜRK EKONOMİSİ BRÜKSEL'DE TARTIŞILDI BRÜKSEL (A.A) - 21.09.2010 - Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatının (OECD) Türkiye Masası Başkanı Rauf Gönenç, Türkiye'nin AB üyesi olmadan da güçlü ekonomik büyümesini sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Avrupa'da Türkiye Merkezi'nin (TR Plus) düzenlediği "Türkiye ekonomisinde beklentiler ve tehditler" toplantısında konuşan Gönenç, "AB üyeliği olmazsa Türkiye ekonomisine ilişkin güçlü büyüme tahminlerinizin gerçekleşme ihtimali nedir?" şeklindeki bir soru üzerine şunları kaydetti: "Benim için cevaplaması zor bir soru. Tüm AB üyelerinin aynı zamanda OECD üyesi olduğunu unutmamak lazım. Bir ekonomist olarak kişisel görüşümü söyleyebilirim: Türkiye AB üyesi olmadan da yapabilir." Gönenç, OECD üyeleri arasında küresel krizde çok başarılı bir sınav veren, krizden en hızlı çıkan ve bu dönemde kredi notu artırılan tek ülke olan Türkiye'nin bu yıl yüzde 7-8 arasında büyümesini beklediğini ifade etti. -TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU- TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da Gönenç'e katıldığını belirterek, AB üyesi olmazsa Türkiye'nin depresyona girmeyeceğini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: ''Türkiye önüne bir yıl haritası koymuş durumda. 70 milyonunu kapsayacak şekilde gerek demokraside, gerek ekonomide AB standartlarını işler hale getirme hedefinde. Bu çerçevede AB üyesi olmamak Türkiye için bir sorun değil. Bakın bir Norveç AB üyesi değil. Bütün mesele bu standartları yakalamak. Bunun için de elimizdeki yol haritası AB. Zaten AB kendi güvenliğini ve ekonomisini düşünüyorsa gelecekte Türkiye'yi kendi içinde düşünmek zorunda. Eğer düşünmüyorsa o gün geldiğinde ve Türkiye bu standartları yakaladığında belki biz istemeyeceğiz. Önemli olan bu yol haritasından ayrılmamak.''. Hisarcıklıoğlu, "Biz üye olacağımızı düşünüp bunun için çalışıyoruz ama olmazsak dünyanın sonu değil. Derin depresyon yaşayacak halimiz yok. Biz gerek ekonomide, gerek demokraside AB standartlarını yakaladıktan sonra hiç önemli değil, bizi ister alsın ister almasın" şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de son 8 yılda yaşanan dönüşümü şöyle anlattı: "Bundan 8 - 9 yıl önce Dünya Bankası, IMF bize haritalar çizerdi. Dün, İstanbul'da bir toplantıdan geliyorum. Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası'yla beraber TOBB olarak 57 İslam ülkesine Türkiye'nin ekonomik başarısının göstergesi olarak ekonomik meselelerde, yatırım ortamının iyileşmesinde, kalkınmada tecrübelerimizi anlattık. Bundan önce Dünya Bankası gelip bize anlatıyordu şimdi biz 57 İslam ülkesine anlatıyoruz. Bu değişimin farkına varmak lazım. Eğer bugün Türkiye bölgesinde lider ve küresel bir aktör olacaksa bunu siyaseten yapacak ekonomik açıdan yapacak. Tek başına askeri güç, tek başına ekonomik güç ve tek başına siyasi güç yeterli değil."