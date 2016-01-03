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Dünya
Deutsche Welle

Türk ekipleri sığınmacıları kurtardı

Türkiye sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi‘nde zor durumdaki 57 sığınmacıyı kurtardı.

03 Ocak 2016 15:58

Türk sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ancak botları
Ege
Denizi'nde kayalıklara vuran 57 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi. Botta İzmir'in
Dikili
bölgesinden ayrıldıktan sonra sorunlar çıktığı bu nedenle botun bir kayalığa oturduğu belirtildi.

Botta bulunan 3 çocuk da dâhil durumları acil olan 12 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Geri kalan 45 kişi
ise sahil güvenlik tekneleri kayalıklara yanaşamayınca balıkçı
teknelerince kurtarıldı.

Kurtarılanlar tekrar Dikili Limanı'na getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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