Türk ekipleri sığınmacıları kurtardı

Türk sahil güvenlik ekipleri Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan ancak botları

Ege

Denizi'nde kayalıklara vuran 57 sığınmacıyı kurtardı.

Sığınmacıların Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi. Botta İzmir'in

Dikili

bölgesinden ayrıldıktan sonra sorunlar çıktığı bu nedenle botun bir kayalığa oturduğu belirtildi.

Botta bulunan 3 çocuk da dâhil durumları acil olan 12 kişi helikopterlerle kurtarıldı. Geri kalan 45 kişi

ise sahil güvenlik tekneleri kayalıklara yanaşamayınca balıkçı

teknelerince kurtarıldı.

Kurtarılanlar tekrar Dikili Limanı'na getirildi.