Türk Einstein’a suikast şüphesi

29 Kasım 2005 yılında Ankara Ahlatlıbel mevkiinde, otomobilinin sürücü koltuğunda, şakağından vurulmuş hâlde bulunan Avrupa Uzay ve Savunma Sistemleri A.Ş. Genel Müdürü Faruk Sidan’ın ölümüyle ilgili dosya olaydan 8 sene sonra yeniden açıldı.

Sidan’ın Almanya’da yaşayan kardeşi Yusuf Ziya Sidan, internet üzerinden kardeşinin cinayete kurban gittiğini belirterek suç duyurusu ve ihbarda bulundu. Ziya Sidan’ın yaptığı ihbarda, Faruk Sidan’ın Airbus’un büyük ortaklarından EADS’nin yönetimindeki tek Türk olduğu ifade edildi.

Arzu Yıldız'ın Taraf'taki haberine göre, Faruk Sidan’ın savaş uçakları konusundaki bilgi ve birikimine dikkat çeken Yusuf Ziya Sidan, ölümünün o dönemde yeterli araştırma yapılmadan “intihar” olarak kapatıldığını, ancak cinayet olduğunu belirtti. Kardeşinin MOSSAD başta olmak üzere yabancı istihbarat örgütleri tarafından öldürülmüş olabileceğini ifade etti. Yusuf Ziya Sidan’ın dosyanın yeniden açılması halinde savcılığa delil sunabileceğini de ifade etti. Ziya Sidan kardeşinin NASA’da görev yaptığını, Genelkurmay Başkanlığı ve ASELSAN’da birçok proje ile ilgili toplantılara katıldığını belirtti. Ziya Sidan, Faruk Sidan’ın Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim adamlarından olduğunu ve Avrupa’da “Türk Einstein” olarak tanındığını anlattı.



Emniyet: Elimizde evrak yok



İhbarın ardından Ankara TMK. 10. maddesiyle yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği harekete geçti. Faruk Sidan’ın ölümüyle ilgili dosya 2013-275 soruşturma numarasıyla yeniden açıldı. Başsavcı vekilliği, soruşturmayı yürütmesi için Kozmik Oda, Faili Meçhul Cinayetler, 28 Şubat gibi soruşturmaları yürüten savcı Mustafa Bilgili’yi görevlendirdi. Savcılık, Faruk Sidan’ın ölümüyle ilgili olay yeri inceleme raporlarını emniyetten istedi. Emniyet ise olayın gerçekleştiği Ahlatlıbel bölgesi, Jandarma kontrolünde olduğu için Faruk Sidan’ın ölümüyle ilgili ellerinde evrak bulunmadığı yanıtını verdi. Savcılık ise bu kez Jandarma’dan olay yeri inceleme tutanakları ve ellerinde bulunan tüm evrakların gönderilmesini istedi. Öte yandan savcılık, 2006 yılında Ankara Cumhuriyet Savcısı Osman Nuri Yeğenoğlu tarafından takipsizlikle sonuçlanan soruşturma dosyasını da incelemeye aldı. Ankara TEM Şube ekiplerine Faruk Sidan’ın kardeşi Yusuf Ziya Sidan’ın adresinin tesbit edilmesi için talimat verildi. Savcılık, Yusuf Ziya Sidan Türkiye’ye geldiğinde bilgisine başvuracak.