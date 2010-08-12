Türk Eğitim-Sen suç duyurusunda bulunacak!

T24- Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, yer değiştirmelerle ilgili eylem yapan sözleşmeli öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "tehdit" edildiğini ileri sürerek, sendika olarak sözleşmeli öğretmenlerin hakları için her türlü eylemi meşru gördüklerini ve öğretmenleri "tehdit eden", sendikal ve demokratik hakların kullanılmasını "açıkça engelleyen" Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan haberde, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenleri tehdit ederek, "ayağınızı denk alın" mesajı verdiğini ileri sürdü. Koncuk, sözleşmeli öğretmenleri "açıkça tehdit eden" Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'ya söyleyecek çok sözlerini olduğunu bildirerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler Nimet Çubukçu'nun sözleşmeli öğretmenler ile ilgili daha önceden söylediği sözlerden dolayı özür dilemesini ve samimiyetinin bir göstergesi olarak tüm sözleşmelileri kadroya almasını beklerken; ailelerine kavuşmak için dün eylem yapan öğretmenlere yönelik MEB tarafından yapılan açıklama büyük bir skandaldır. Hak aramak ne zamandan beri bu ülkede suç olmuştur? Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu sendikal haklardan haberdar değil midir?"

Türk Eğitim-Sen Başkanı Koncuk, devleti temsil eden kurumların öğretmenleri "tehdit etmesine" ilk kez rastladıklarını ifade ederek, "Bu utanç verici bir durumdur, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ayıbıdır" dedi.

"Milli Eğitim Bakanlığı hem suçludur, hem güçlüdür. Çünkü, farklı statülerde öğretmen istihdamını getirerek, öğretmenleri kadrolu, sözleşmeli, ücretli şeklinde bölmüştür" diyen Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Koncuk, öğretmenlerin eşlerinden, çocuklarından ayrıldığını üç kuruşa muhtaç edildiğini kaydetti. Koncuk sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözleşmelileri kadroya alacağım diyerek yalan söylemiştir. MEB güçlüdür. Çünkü, yaptığı tüm bu haksızlıklara rağmen öğretmenleri tehdit etmekte sakınca görmemiştir. Türk Eğitim-Sen olarak; Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınması ile ilgili verdiği sözü yerine getirememesinden dolayı, bu sözün altında ezildiğini ve Bakanlığın da bu nedenle böyle bir açıklama yaptığını düşünüyoruz."

"Türkiye'yi eylem alanına dönüştürürüz"

Koncuk, sözleşmeli öğretmenlerin hakları için her türlü eylemi meşru gördüklerini açıklayarak, bir hukuk devleti olan Türkiye'de kanunlardan doğan haklarını sonuna kadar kullanacaklarını açıkladı. Hiç kimsenin, hiçbir kurumun buna engel olamayacağını savunan Koncuk, sözlerine şöyle devam etti:

"Sözleşmeli öğretmenleri tehdit eden MEB şunu bilmelidir ki; eylem yapan sözleşmeli öğretmenlere gözdağı için ceza verilirse, Türk Eğitim-Sen Türkiye'yi eylem alanına dönüştürecektir. Ayrıca Türk Eğitim olarak, öğretmenleri tehdit eden, sendikal ve demokratik hakların kullanılmasını açıkça engelleyen Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu hakkında suç duyurusunda da bulunacağız."