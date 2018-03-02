Türk Eğitim Derneği'nden Ahmet Keser'e tepki: Yasal yollara başvuracağız

"TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar" diyen Akit TV'nin eski sunucusu Ahmet Keser'e tepki gösteren Türk Eğitim Derneği, yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

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“Gün Başlıyor” programında "Sivil öldürecek olsak Cihangir, Nişantaşı, Etiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başlarız" ifadeleri nedeniyle hakkında 4.5 yıla kadar hapsi istenen ve Akit TV'den istifa eden Ahmet Keser'in aynı programda "Kim bilir kimin altına yattılar da böyle bir zihin çıktı ortaya" diyen Ahmet Keser, "Çanakkale’de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu" açıklamalarında bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Türk Eğitim Derneği, bu sözler nedeniyle yazılı bir açıklama yaparak Keser'i kınadı. Keser'in TED'in kuruluş amacından ve tarihinde yoksun olduğu belirtilen açıklama şöyle:

"Özel bir televizyon kanalında, Türk Eğitim Derneği’ni, derneğimiz çalışanlarını, okullarını, 90 yıllık kurumumuzun öğretmen, öğrenci ve velilerini hedef alan söylemler nedeniyle basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur.

Program sunucusu Ahmet Keser’in yayın sırasında milli mücadele, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Eğitim Derneği’ne dair yaptığı “çirkin” ithamlar, gündemi meşgul etmektedir. Şahsı, yayında "Çanakkale’de ölenlerin evlatları sizin gibi yavşamış zihniyete sahip olmazlar. TED kolejinde Amerika’nın postallarını yalayacak yalama olmazlar. Sizin dedeleriniz kimin altına yatalımın hesabını yaparken Saim beyler, Tufan beyler, Topal Osmanlar Çerkez Ethemler gidiyordu o komutanın kellesini alıyordu" ifadelerinden dolayı şiddetle kınıyoruz.

Bu şahsın; kuruluş amacını maddi imkânı olmayan başarılı öğrencilerin eğitimine ve milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasına adamış, bugün de siyasetten bürokrasiye, iş yaşamından sanat dünyasına kadar pek çok önemli ismi okullarında yetiştirmiş, 90 yıllık bir sivil toplum ve eğitim kurumuna yönelik fütursuzca ifadeler kullanmasını, kendisinin tarih bilincinden yoksun olmasına bağlıyoruz.

Şahsın ifadelerinin değersiz olduğu ve ciddiye alınmasının söz konusu olmayacağı açıktır. Türk Eğitim Derneği olarak, bu kişiye yönelik gerekli tüm yasal yollara başvurulacaktır. "