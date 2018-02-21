Türk Eğitim Derneği raporundan: Aday öğretmen yetiştirme programı içeriğinde dini odaklı referanslar hâkim!

Türk Eğitim Derneği’nin düşünce kuruluşu TEDMEM, öğretmen yetiştirme programı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı uyardı. Raporda öğretmenlere yönelik politikaların yanlışlıkları anlatıldı. MEB’in sözleşmeli öğretmen yetiştirme sürecini değerlendiren TEDMEM raporunda “Aday öğretmen yetiştirme programı içeriğinde dini odaklı referansların hâkimiyeti dikkat çekmektedir” denildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Türk Eğitim Derneği’nin (TED) düşünce kuruluşu TEDMEM, öğretmen yetiştirme programı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’nı (MEB) uyardı. Önceki gün 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi açıklayan MEB’in sözleşmeli öğretmen yetiştirme sürecini değerlendiren TEDMEM 2017 Eğitim Değerlendirme raporunda “Aday öğretmen yetiştirme programı içeriğinde dini odaklı referansların hakimiyeti dikkat çekmektedir” eleştirisi yönetti. Raporda ayrıca öğretmenlere yönelik politikaların yanlışlıkları anlatıldı.

Öğretmenler dinle eğitiliyor: Aday öğretmen yetiştirme programı içeriğinde dini odaklı referansların hakimiyeti dikkat çekiyor. Bilimsel ve evrensel ilke ve değerleri temel alan, eğitim bilimleri ve eğitim tarihi odaklı, özgür düşüncenin önünü açacak referansların çeşitlendirilmesi önemli görülüyor.

Performans sistemi sınav sektörü oluşturabilir: Tedbir alınması gereken öncelikli konu, performans değerlendirmesi kapsamında öğretmenlere uygulanması öngörülen sınavdır. Endişe edilen noktaların başında, öğretmenlerin sürekli sınav odaklı çalışması ve piyasada yeni bir sınav sektörünün oluşması geliyor. Performans değerlendirmesinde bir sınav yerine, öğretmenlerin eğitim-öğretim süreçlerindeki uygulamalarının değerlendirildiği bir sistem seçeneği düşünülmeli.

Açığın 3 katı öğrenci: MEB, 2020’ye kadar öğretmen ihtiyacının 100 bin civarında olacağını açıkladı. Oysa 2017’de sadece eğitim fakültelerinin kontenjanı 228 bin civarında. Diğer yandan pedagojik formasyon kontenjanları kontrolsüz bir şekilde artırılarak hiç atanma olasılığı bulunmayan alanlarda on binlerce gence formasyon belgesi veriliyor. Yani öğretmen yetiştirme programlarındaki öğrenci sayıları ile istihdam edilecek öğretmen sayısı arasında uyumsuzluk devam ediyor.

Gençlere umut satmayın: Atanamayan öğretmen sorununun giderilmesi için 4 öneri var. YÖK, öğretmen yetiştiren programların kontenjanlarını gözden geçirmeli. Pedagojik formasyon uygulamasında kontenjanlar ihtiyaçla uyumlu şekilde sınırlandırılmalı. Böylece gençlere para karşılığı gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayal ve umut satılmamalıdır. Ayrıca ücretli öğretmenlik uygulaması kaldırılmalı ve yükseköğretim- istihdam ilişkisi gözden geçirilmelidir.

Ücretli ama öğretmen değil: 2016-2017 eğitim öğretim yılında ücretli olarak derse girenlerden 8 bin 484’ünün ön lisans mezunu, 29 bin 736’sının ise eğitim fakültesi mezunu olmayan lisans mezunu olması dikkat çekicidir.