New York'ta ''Türk Dünyasında Yahudi Kimliği'' sempozyumu düzenleniyor.

Amerika'nın Türk Koalisyonu (TCA), Türk Amerikan Dernekleri Birliği (ATAA), Amerika Azerbaycan Derneği (ASA), Amerika Azerbaycan Konseyi (AAC), Turk of America Dergisi ve Özbek Girişimi (Uzbek Initiative) tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum, Amerikan Sefarad Federasyonu'nun New York'taki merkezinde yapılıyor.

Sempozyumda ''Türk dünyasındaki Yahudi kimliği, mirası, toplumsal ve kültürel konuları'' ele alınıyor ve Türk dünyasının değişik coğrafyalarında yaşayan Yahudiler deneyimlerini izleyenlerle paylaşıyorlar.

AAC Başkanı Dr. Cavid Hüseynov ve ASA Başkanı Tomris Azeri tarafından sunulan ilk oturumda ATAA Başkanı Günay Evinch, Luca Luca moda firmasının başkanı Yıldız Yüksek Blackstone, TCA'nın hukuk danışmanı David Saltzman ve Columbia Üniversitesinden Alan Cordova, Osmanlı İmparatorluğunda ve daha sonra Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan Musevi toplumu ile Türk toplumunun dostluğuyla ilgili konuşmalar yaptılar.

New York'taki Sefardik toplumunun ilgisini çeken sempozyumda Türkiye'nin dışında Azerbaycan ve Özbekistan'daki Yahudi toplumu da ele alınıyor.

Programda yönetmenliğini Victoria Barrett'in yaptığı İkinci Dünya Savaşı sırasında Yahudilerin Nazi soykırımından kurtarılmasında Türkiye'nin oynadığı önemli rolün anlatıldığı ''Umutsuz Saatler-Desperate Hours'' adlı belgesel film de gösterilecek.

ABD'ye özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında Edirne, Kırklareli, İstanbul, İzmir gibi kentlerden yüz binlerce Türk Yahudisi göç etmişti. Sefarad olarak bilinen İspanyol kökenli Yahudiler, 1492 yılında İspanya'daki zulümden kaçıp Osmanlı topraklarına sığınmışlardı.