Türk dostu Wexler istifa ediyor

ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı, Demokrat Parti Florida milletvekili Robert Wexler, kongre üyeliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Türkiye'ye yakınlığıyla bilinen Wexler, konuyla ilgili açıklamasında, kar amacı gütmeyen, özel bir düşünce kuruluşu olan Orta Doğu Barış Merkezi'nin başkanı olması yönündeki teklifi kabul ettiğini ve 2010 yılının ocak ayı itibarıyla Kongre'den ayrılacağını duyurdu.

Açıklamasında, ABD Başkanı Barack Obama'ya seçim kampanyası döneminde Orta Doğu konularında danışmanlık yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Wexler, merkezin başkanlığını üstlenecek olmanın, kendisine Orta Doğu barışı yararına çalışma yönünde eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinde, ABD ve İsrail arasındaki kırılmaz bağların korunması ve güçlendirilmesi, İsrail ile Filistin ve Arap dünyası arasında adil ve kapsamlı bir barışa ulaşılması yönünde çaba harcadığını kaydeden Wexler, "Ayrıca Türkiye ve Endonezya dostluk gruplarını kurarak, Kongre'nin Müslüman dünyasının kilit müttefikleriyle ilişkilerini geliştirme adına özel gayret gösterdim" diye konuştu.

Görevi süresince Türkiye ile ABD arasında güçlü ilişkiler kurulmasına özel vurgu yapan Wexler, dış politikayı ilgilendiren hemen her konuda Türkiye'yi destekleyen bir tutum takınmış, Kongre'de Türkiye lehine çok sayıda girişime öncülük etmişti.