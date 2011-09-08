Türk donanması eşliğinde Gazze'ye yardım!

T24

Başbakan Erdoğan Arap medyasına konuştu



Netanyahu'dan dolaylı donanma yanıtı



BM’nin Mavi Marmara raporu sonrası Türkiye’nin İsrail’e karşı aldığı 5 yaptırım kararı içinde en dikkat çekeni Akdeniz’de seyrüsefer serbestisiydi.Ntvmsnbc'de yer alan haber şöyle:Bu kararın, Türkiye ile İsrail donanmalarını karşı karşıya getireceği ve olası bir çatışma yaşanabileceği yorumları yapılmış, Başbakan Erdoğan da, 'Biz Akdeniz’de vardık ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz' demişti.Erdoğan, seyrüsefer serbestisini bir adım ileriye taşıdı ve Gazze’ye yardım götüren Türk gemilerine donanmanın eşlik edeceğini söyledi.Erdoğan, 'Akdeniz'de seyrüsefer serbestisini sağlayacağız' sözlerini daha da ileri götürdü ve Türk savaş gemilerinin ileride Gazze'ye yardım götürecek Türk gemilerine eşlik edeceğini söyledi.Erdoğan ayrıca, Akdeniz'in kaynaklarını İsrail'in tek başına kullanmasına izin vermeyeceklerini de kaydetti.Netanyahu, ise İsrail donanmasının ülkenin uzun ve güçlü bir kolu olduğunu söyledi.İsrail’de İbranice yayınlanan Arutz Sheva gazetesinin haberine göre, dün Hayfa’daki deniz üssünü ziyaret eden Netanyahu, "Donanma İsrail Savunma Kuvvetleri’nin iki uzun kolundan biridir ve bu kol çok güçlü bir koldur" dedi.Netanyahu, birinci "uzun kol"un ise İsrail hava kuvvetleri olduğunu söyledi.