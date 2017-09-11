'Türk domatesi Ekim ayında Rus pazarına dönebilir'

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 11 Eylül (DHA) –Rus basını Türk domateslerinin Rusya\'ya ithalatının Ekim ayında başlayabileceğini bildirdi.

Rus Kommersant gazetesi kendi kaynaklarına dayanarak yaptığı habere göre, Tarım Bakanlığı ve Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Türkiye\'den 300 bin tona kadar domatesin alınma ihtimalini değerlendiriyor.

Hükümetin bu konuda ortak bir karara varamayacağı belirtilirken, piyasa katılımcıları, Türk domateslerinin geçici olarak bile piyasaya dönmesinin Rus seracılarını olumsuz etkileyeceğini düşünüyorlar.

Kommersant\'ın kaynaklarına göre, Ekim 2017\'de Rosselhoznadzor\'un onayladığı bazı Türk şirketlerinin sevkiyata başlayabileceği belirtildi. 31 Ağustos\'ta Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, kış aylarında Türk domateslerinin Rus piyasasına dönebileceğini belirterek, \"Tüm siyasi konuların düzeldiğini görüyoruz ve tabi ki iki ülke arasındaki ticaret hacminin büyümesi gerek \" dedi.

Başka bir kaynağa göre ise, domates sevkiyat kontratının özellikle Magnit ile imzalanması görüşülüyor.