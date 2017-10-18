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Dünya

Türk domates sevkiyatları 1 Aralık'tan itibaren başlayacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya ve Türkiye Hükümetler arası komisyonu eş başkanı Aleksandr Novak, dört Türk şirketine Rusya'ya 50 bin ton domates sevkiyatı yapma izni verildiğini ve sevkiyatların 1 Aralık'tan itibaren yapılabileceğini söy

18 Ekim 2017 17:30

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 18 Ekim (DHA) - Rusya ve Türkiye Hükümetler arası komisyonu eş başkanı Aleksandr Novak, dört Türk şirketine Rusya\'ya 50 bin ton domates sevkiyatı yapma izni verildiğini ve sevkiyatların 1 Aralık\'tan itibaren yapılabileceğini söyledi. 
Rus haber ajansı TASS\'ta yer alan habere göre Novak, Dünya Gençlik Festivali\'nde yaptığı açıklamada şu an gereken yasa değişikliklerinin hazırlanmakta olduğunu, sevkiyatların 1 Aralık\'tan itibaren başlanmasının planlandığını aktardı. 
Novak şunları söyledi: \'\'Gereken yasa değişiklikleri yapma kararı alındı. Böylece 1 Aralık tarihinden itibaren dört Türk şirketine Rusya\'ya 50 bin ton domates sevkiyatı gerçekleştirmeleri için izin verilecek. Bu sevkiyatların gerçekleşebilmesi için de yürürlükteki yasalara gereken değişiklikleri yapmak lazım, şu an bu belgeler üzerinde uzlaşmaya varılıyor\'\' dedi.

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