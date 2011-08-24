-Türk doktorları 6 ay daha Somali'de MOGADİŞU (A.A) - 24.08.2011 - Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği (USEDER) üyesi doktorlar, daha fazla hayat kurtarmak için 6 ay daha Somali'de kalacak. Dönüşümlü olarak Somali'ye sürekli doktor gönderen dernek, iki hafta önce faaliyetlerine başladığı Mogadişu'daki 8 ayrı kampta 2000 kişiye sağlık taraması yaptı. USEDER üyesi Faruk Özdemir, bölgeye intikal eden Türk doktorlarının öncelikli olarak ağır hastalar üzerinde yoğunlaştığını, ishal ve dehidre olmuş çocuklarla da oldukça fazla ilgilendiklerini söyledi. Özdemir, 2 ton ilaçla Mogadişu'ya geldiklerini, verilen vücut direncini arttırıcı ilaçlarla sağlıksız yaşam koşullarında yaşayan mültecilerin bir nebze olsun toparlanmasını ümit ettiklerini söyledi. Ağır hastaları hemen Mogadişu'daki hastanelere sevk ettiklerini belirten Özdemir, ''Türk doktorları, acaba baktığımız çocuklardan biri öldü mü diye gece uyumadı'' diye konuştu. Daha fazla hastaya ulaşmak istemelerine rağmen, şartların ve güvenlik sorununun buna engel olduğunu anlatan Özdemir, her şeye karşın ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Özdemir, ''Doktorlarımız kendi çocuklarını ve ailelerini bırakarak Somali'ye geldiler. Daha fazla hayat kurtarmak için 6 ay daha Somali'deyiz'' dedi. -Yardım yeterli değil Açlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'nin başkenti Mogadişu'daki kamplara gelen mültecilerin sayısı her geçen gün artarken, yardım kuruluşları Dünya Gıda Programı'nın (DGP) Somali'ye getirdiği gıdanın yeterli olmadığı konusunda hemfikir. Somali'nin en büyük çocuk ve kadın hastanesi Banadir'de 1,5 aydır görev yapan dünya genelindeki mültecilere yardım kuruluşu Alman Cap Anamur'un Somali Koordinatörü Volker Rath, bölgedeki Arap, Türk, Alman tüm yardım kuruluşlarının iyi çalıştıklarını söyledi. Rath, Somali'deki durumu "kötü, kaotik ve acıklı" olarak niteledi ve yardımlardaki öncelikli konunun açlık ve sağlık olduğunu söyledi. Sağlık koşulları kötü durumda olan ve ciddi gıda sıkıntısı çeken Somalilere ulaşmanın zaman alacağını kabul eden Rath, yaşam koşullarının yavaş yavaş da olsa daha iyiye gittiğini vurguladı. Rath, başkent Mogadişu'daki Banadir hastanesinde günde 700 kişiye hizmet verildiğini belirterek, Türkiye Sağlık Bakanlığının kurduğu sahra hastanesi ve Mogadişu'daki diğer bir hastane olan Madina Hastanesinin çok iyi çalıştığını söyledi. Rath, ''Açlık ve sağlık listedeki öncelikli konular. Bunlar halledildikten sonra barınma ve yaşam koşullarının geliştirilmesi için çalışılabilir'' dedi. DGP'nin getirdiğini gıdanın yeterli olmadığını vurgulayan Rath, bölgedeki yardım kuruluşlarının günden güne daha da koordineli çalıştıklarını sözlerine ekledi. Cap Anamur, 1979 yılında Christel ve Rupert Neudeck ile aralarında Nobel ödüllü Alman yazar Heinreich Böll'ün de bulunduğu arkadaşları tarafından kuruldu. Kurulduğu yıl Vietnam'dan 10 bin mülteciyi bir şileple kurtararak, 35 bin kişiyi tedavi ederek faaliyetlerine başlayan yardım kuruluşu, adını Mersin'in Anamur Burnu'ndan aldı.