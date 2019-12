-Türk doktorlar, Somali'de şifa dağıtıyor MOGADİŞU (A.A) - 21.08.2011 - Kıtlık ve kuraklıkla mücadele eden Somali'nin başkenti Mogadişu'da kurulan Sağlık Bakanlığının sahra hastanesinde her gün yüzlerce kişi tedavi ediliyor. Açlık ve susuzluk yüzünden bilinçleri kapanan çocuklara Türk doktorlar hayat veriyor. Kentteki en büyük hastane Banadir ise yetersiz imkanlar ve kirlilik yüzünden içler acısı durumda. Mogadişu'da 300 bini aşkın kişinin yaşadığı Hodan Kampı'nda Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Çadırlık Sahra Hastanesi'nde günde yaklaşık 500 kişiye hizmet veriliyor. Üç gün önce hizmete başlayan sahra hastanesindeki hasta sayısı her geçen gün artıyor. Modern dijital röntgen cihazından, son teknoloji laboratuvarlara kadar tam donanımlı sahra hastanesinde Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllülerinden oluşan, aralarında çocuk, dahiliye, enfeksiyon ve kadın doğum uzmanı ile genel cerrah, pratisyen doktor, hemşire ve teknisyenler bulunan 21 kişi görev yapıyor. Mogadişu'da görev yapan Sağlık Bakanlığı UMKE ekibinin, daha öncede Türkiye dışında Haiti, Pakistan gibi bölgelerde görev yapmış tecrübeli doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluştuğunu belirten doktorlardan Hüseyin Oğuz Övünç, sahra hastanesinin büyük ameliyatlar dışında tüm müdahalelerin yapılabileceği yeterliliğe sahip olduğunu söyledi. -Açlık, susuzluk, kolera, zatürre ve enfeksiyon- Hastaların büyük bölümünün çocuklardan oluştuğunu ifade eden Övünç, şöyle konuştu: ''Çok fazla çocuk hastamız var ve büyük bölümü açlık ve susuzluğun sebep olduğu travmalarla bize ulaşıyor. Açlık ve susuzluktan önce onlar etkileniyor. Her geçen gün yaşayan sayısının daha da arttığı kampta aşırı pislik nedeniyle kolera da sık görülüyor. Yine pisliğin sebep olduğu enfeksiyonlarla da çok sık karşılaşıyoruz. Bir de bakımsızlık ve yetersiz beslenmeyle etkisi iyice artan zatürre vakaları sahra hastanesinde sık görülüyor'' diye konuştu. Ağır hastaların, çevredeki diğer kamplardan ve bölgedeki farklı doktor grupları tarafından yönlendirildiği sahra hastanesinde, çok sayıda çocuk yeniden hayat buluyor. Ailesiyle birlikte 20 günlük zorlu bir yolculukla Mogadişu'ya ulaşan 3 yaşındaki Rahim Ali Hüseyin, açlık ve susuzluğun yanı sıra vücudundaki ağır enfeksiyonlarla Türk doktorlara ulaşabildi. Açlık ve susuzlukla bilinçleri kapalı olarak kamplardan sahra hastanesine gönderilen 4 yaşındaki Abdurrahman Ömer Mahmut ve henüz birkaç aylık Aden Ali, Türk doktorların yeniden hayat verdiği onlarca hasta arasından yalnızca birkaç isim. -En büyük hastanede durum içler acısı- Başkent Mogadişu'nun en büyük hastanesi Banadir'de ise doktorlar yetersiz imkanlarla hizmet vermeye çalışıyor. Çocukların el terazilerinde tartıldığı, çok eski röntgen cihazlarının kullanıldığı, ameliyathanelerde bile hasta filmlerinin pencere camlarına takıldığı hastanede, en büyük sorun ise hijyenin sağlanamaması. Hastaların yerlerde yattığı, onlarca kişinin kuyruklarda beklediği hastanede, ağır bir koku ve etrafı saran sinekler dikkati çekiyor. Tedavi gören hastaların durumları ise içler acısı... Banadir Hastanesi'nin bir bölümünde Uluslararası Sağlık ve Eğitim Derneği'nden (USEDER) gelen doktorlar görev yapacak. Bu hastanede Türk doktorların çalışacağı bölümler, Kimse Yok Mu Derneği tarafından revize edilecek. Ayrıca, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali ziyaretinde incelemelerde bulunduğu bir binada Türkiye, gelecek günlerde tam teşekküllü hastane kuracak.