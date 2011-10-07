-Türk doktorlar sayesinde yeniden yürüyecek MOGADİŞU (A.A) - 07.10.2011 - Somali'de evinde yatarken omuriliğine isabet eden bir mermi sonucu belden aşağısı tutmayan genç kızın kaderini Türk doktorlar değiştirdi. Somalili doktorların yapamadığı ameliyatı başarıyla gerçekleştiren Türk doktorlar sayesinde genç kız yeniden yürüyebilecek. Başkent Mogadişu'daki evinde yattığı sırada pencereden giren bir mermi 18 yaşındaki Shukri Adan'ın omuriliğine saplandı. Benadir Hastanesinde doktorlar tarafından yapılan muayenenin ardından genç kızın yeniden yürüyebilmesi için omuriliğindeki mermi çekirdeğinin çıkarılması gerektiği söylendi. Somalili doktorların bu ameliyatı yapamayacaklarını belirtmeleri üzerine Adan, bir daha ayağa kalkamayacağını düşünmeye başladı. Adan'ın ümitsizliği Türkiye'den gelen Ümit Hekimleri Derneği üyesi, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Kamil Çağrı Köse'nin yaptığı başarılı ameliyatın ardından ortadan kalktı. Zorlu bir operasyonun ardından omuriliğindeki mermi çıkartılan Adan, iyileşmesinin ardından yeniden yürüyebilecek. Shukri Adan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatın ardından kendini çok iyi hissettiğini söyledi. Doç. Dr. Kamil Çağrı Köse, ameliyatın imkansızlıklar nedeniyle sıkıntılı geçtiğini, ancak sonucun başarılı olduğunu belirterek, mermi çekirdeğinin omurilikten çıkarıldığını belirtti. Adan'ın kalça ve diz kaslarının çalıştığını ifade eden Köse, biraz çalışmanın ardından genç kızın değneksiz bir şekilde yürüyebileceğini bildirdi.