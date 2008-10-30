Türk doktorlar İngiltere'yi karıştırdı!

‘Tüp Bebek’ konusunda hizmet veren Türkiye merkezli bir kliniğin, Londra'daki çiftlere, yasal olmamasına rağmen, bebeklerinin cinsiyetini seçme şansı tanıması İngiltere'de tepki topladı.



Yasal olmamasına rağmen çiftlere bebeklerinin cinsiyetini seçme hakkı sunduğu öne süren Türkiye ve İngiltere'de hizmet veren klinik inceleme altına alındı. BBC televizyonu ekibi bebek isteyen çift rolünü yapan muhabirlerin elde ettiği bilgileri Türk yetkililerine ulaştırdı. Türkiye'de çalışan ve Londra'nın çeşitli yerlerinde muayenehane kiralayarak hasta baktıkları öne sürülen Türk doktorlara karşı İngiliz çiftlere uyarı yapıldı.



İngiltere'de annelere bebeklerinin cinsiyetini seçme şansı verdiği öne sürülen merkezi Türkiye'de olan ‘Jinemed Centre'ın, yasal olmayan bu yöntemi, Londra'da hastalarına sunduğunun ortaya çıkmasından sonra İngiliz televizyonu BBC, Türk yetkililerin Jinemed Centre hakkında soruşturma açtığını duyurdu. BBC Televizyonu sabah yayınladığı ‘Breakfast’ programında çiftleri uyararak ‘Cinsiyet Seçme'nin Türkiye ve İngiltere'de yasal olmadığını, Londra'da yasal olamayan tedavi yöntemi sunan bu hastanenin doktorlarına karşı dikkatli olmalarını söyledi.



BBC, Türkiye’de hükümetin olayın ortaya çıkmasından sonra soruşturmaya başladığını belirtti. BBC'den Colette McBethi, IVF ve Preimplantasyon Döneminde Genetik Tanı (PGD) ile embriyonun tipini kullanarak doğacak bebeğin cinsiyetine karar verilmesinin neredeyse garanti olduğunu ancak, birçok ülkenin bu yöntemi (PGD) sadece ciddi hastalıkların tedavi edilmesinde kullandığını belirtti. McBethi, bu yöntemin, bebeklerin cinsiyetlerinin belirlenmesi için kullanılmasının İngiltere ve Türkiye’de yasal olmadığının altını çizdi.

ABD ve Rusya'da cinsiyet seçiminin yasal olduğunu yazan BBC'nin internet sitesi bu ülkelerde tedavinin yan etkileri ve komplikasyonları nedeniyle bazı sorunlar yaşandığını vurguladı. BBC sitesinde, İngiltere'de yasal olamadığı için İngiliz çiftlerin bebeklerinin cinsiyetlerine kararlarını verebilecekleri tedavi yöntemleri sunan ülkelere gittiklerini, Jinemed Center'ın gizli kamera ile tespit edilmiş olmasına rağmen, hastalara cinsiyet seçimi yapma şansı tanıdığını inkâr ettiği belirtildi. (MİLLİYET)

