-TÜRK DOKTORLAR ALMANYA'DA MUAYENEHANE AÇABİLECEK BERLİN (A.A) - 23.03.2011 - Alman kabinesinin bugün kabul ettiği ve 3. dünya ülkelerinde alınan diplomaların Almanya'da kabul edilmesini öngören yasa ile ülkede yaşayan Türk doktorlar da Alman vatandaşı olmadan artık muayenehane açabilmek için gerekli olan ruhsatı alabilecek. Yeni yasaya göre, Almanya'da görev yapan Türk doktorlarA da gerekli vasıflara uygun bulunduğu takdirde, geldiği ülkeye bakılmadan muayenehane açabilmek için gerekli olan ruhsat verilecek. Almanya'da bugüne kadar geçerli olan yasayla 3. dünya ülkelerinden gelen yabancı doktorlar, diplomaları Almanya'da tanınmadığı için muayenehane açamıyordu. Almanya'da eğitim görmüş ve yetişmiş olan Türk doktorlar bile Türk vatandaşı olduğu sürece muayenehane açamıyordu. Yeni yasayla birlikte, kişinin geldiği ülkeye değil, vasıflarına bakılacak.