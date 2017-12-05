Türk doktora Çin’den ödül

İstanbul, 4 Aralık (DHA) – Dr. Ruhi Çakır, Dünya Çin Tıbbı Dernekleri tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti\'ndeki eğitim çalışmaları sebebiyle özel ödüle layık görüldü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Guanghzouda bulunan Clifford Hospitalda 24 – 26 Kasım 2017 tarihlerinde yapılan Dünya Çin Tıbbı Dernekleri, İhtisas Komitesi Olağan Toplantısı 20 ülkeden 600’ün üzerinde doktorun katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, Federasyonun daha önce 2016–2020 yılları için Başkan yardımcılığına seçilmiş olan Dr. Ruhi Çakır’a Çin Halk Cumhuriyetindeki eğitim çalışmaları nedeniyle özel ödül verildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri yanında birçok Avrupa ve Orta Doğu ülkesinde Ozon Tedavisi alanında eğitimler vermekte olan Dr. Ruhi Çakır, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş 2 no’lu Ozon Tedavi Uygulama Yeterlilik Belgesi sahibi ve ayni zamanda Sağlık Bakanlığı Ozon Tedavi Sertifika Eğitmenidir.