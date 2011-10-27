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Dünya

Türk Doçent Kazakistan'daki evinde ölü bulundu ASTANA (A.A)

27 Ekim 2011 16:56

-Türk Doçent Kazakistan'daki evinde ölü bulundu ASTANA (A.A)- 27.10.2011 - Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki evinde ölü bulundu. Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türk El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi 56 yaşındaki Yrd. Doç. Dr. Tahsin Parlak görevli olarak Kazakistan'ın Türkistan şehrinde bulunan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesine gelmişti.  Erzurum'da oturan ailesinin uzun süre kendisinden haber alamaması üzerine Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğine bağlı personelle birlikte Parlak'ın evine giren Kazak yetkililer, Parlak'ın cesedi ile karşılaştı.  Ölümü şüpheli bulunan Parlak'ın ilk belirlemelere göre doğalgaz zehirlenmesinden ölmüş olabileceği bildirildi. Türkiye'nin Astana Büyükelçiği yetkilileri Parlak'ın cenazesinin yarın Almatı'dan Türkiye'ye yollanacağını, ölümü ile ilgili ayrıntılı incelemenin Kazak makamlarınca yapılacağını ifade etti.

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