Türk dizileri Yunan müdürü koltuğundan etti

Türk dizileri hakkında hazırlanan bir belgeselin Yunanistan Devlet Televizyonu'nun Genel Müdürü Spiropulos'u koltuğundan etti.

Mali İşler Başkanlığı'nın onayı olmadan ERT'yi, Türk dizileri hakkında hazırlanan bir belgeselin yapımcıları arasına sokan Spiropulos görevinden alındı.

ERT Yönetim Kurulu Spiropulos'un Türk dizilerinin 'propagandasını' yapan bir belgesele destek verdiği için görevden alındığını açıkladı.

Belgeselin Yunan yönetmeni Juri Averof ise "Belgeseli izlemeden nasıl fikir sahibi oluyorlar. ERT, Spiropulos'u kovmak için bahane uydurdu" dedi.

'Kısmet' isimli belgeselde Türk dizileri sayesinde dünyada Müslüman kadın prototipinin değiştiği ve çağdaş kadın profili çizildiği anlatılıyor.