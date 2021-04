Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Ünal: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü farkındalık oluşturmak adına kutlamama kararı aldık

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutlamadıklarını açıklayarak, “Biz de kadına gösterilen şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına bu günü kutlamama kararı aldık. Yalnızca kadın üyelerimizden talep ettiğimiz ve bizlere ulaşan mesajları yayınlayarak bu değerli günü anmış olacağız” dedi.

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında bu günü imamların kutlamama kararı aldığını duyurdu. Ünal mesajında, Samsun’da çocuğunun gözü önünde şiddete maruz kalan E.M.’yi hatırlatarak, “Son örneği 8 Mart’a 1 gün kala yaşanan olay çok vahimdir. Cumartesi günü bir anne evladının gözü önünde şiddete maruz kalıyor. Bu vahşetin cezasız kalmaması en önemli temennimizdir. Biz de kadına gösterilen şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına bu günü kutlamama kararı aldık. Yalnızca kadın üyelerimizden talep ettiğimiz ve bizlere ulaşan mesajları yayınlayarak bu değerli günü anmış olacağız” dedi.

"Hazırlanan yasalarda maalesef kadın hakları konusunda eksiklikler görülüyor"

Ünal, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Cahiliye döneminde kadının insan dışı bir varlık olarak görülmesi, eğitimsiz bırakılması, kız evlatların, evlat olarak görülmemesinden tutun da kadını dünyaya sığdırmayan zihniyet, Dinimiz İslam ile tanıştıktan sonra kadınlar için huzuru ve adaleti tesis etmiştir. Günümüzde insan haklarının savunulması için oluşturulan birçok bildiride, hazırlanan yasalarda ise maalesef kadın hakları konusunda çeşitli eksiklikler görülmektedir. Hak ihlallerinin yaşanması, din, dil, ırk, coğrafya gözetmeksizin tüm insanlığı tehdit edecek bir boyuta ulaşan şiddet, en çok kadınlarımızı yaralamaktadır.”

"Kadına şiddet ülkemizde artıyor"

“Ülkemizde her geçen gün artarak süre gelen kadına karşı uygulanan şiddet hepimizi derinden üzmektedir. Üstelik bunların büyük bir çoğunluğuna Yüce Dinimizin karıştırılması din görevlileri olarak bizleri olumsuz manada etkilemektedir. Halbuki İslam hoşgörü dinidir, kadın ve erkeği insanlığın temel varlıkları olarak tanımlar. Diyanet çalışanları kadın hak ve hürriyetine sahip çıkan ve kadına hayatın her alanında saygı gösteren bir kesimdir. Toplumsal farkındalık için hutbelerde, vaazlarda bunu her daim anlatıyoruz.”

"Kadına yönelik şiddetin sonu cinayetle bitiyor"

“Şiddet insanlık değildir. Hiçbir insan şiddet görmemelidir. Sebebi ne olursa olsun kadın sokak ortasında dövülmez, kötü söz söylenmez, hele ki o kadın sizin aileniz ise bu külliyen yanlıştır. Son yıllarda medyada gördüğümüz kadarı ile kadına şiddetin sonu cinayetler ile bitmektedir.