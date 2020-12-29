Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı: Hafta sonu veya yılbaşında sokağa çıkma yasağına uymayanlar, ibadethanelerde zorunlu görev yapsınlar

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlar için "Keyfi olarak boş yere sokağa çıkıp yasağı dinlemeyen ve güvenlik güçlerini zor durumda bırakan bu insanları camii, mescit gibi ibadethanelerimizde zaruri olarak 1 günlüğüne çalıştıralım. Camilerimizin temizliğinde olur, bakımlarında olur veyahut camii görevlisinin belirleyeceği bir işte çalıştırılabilirler" dedi.

Türk Diyanet Vakıf- Sen Genel Başkanı Ünal, yaptığı açıklamayla salgın hakkında değerlendirmede bulundu.

Ünal, "Yılbaşında sokağa çıkma yasağında, yasağı dinlemeyip ihlal eden, keyfiyetten ve boş yere sokaklarda dolaşan insanları camii hizmetlerinde veya diğer sosyal projelerde zorunlu olarak çalıştıralım. İnanın kendileri de bu işten dolayı sevineceklerdir. Vatandaşlarımızın da bu çağrımızı haklı bulacaklarını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Ünal'ın açıklaması şöyle:

"Hepimizin bildiği gibi ülkemiz ve dünya 8 aydan fazla bir süredir bir salgın süreci yaşamaktadır. Bu süreç bazı dönemlerde hayatın normal akışını durduracak güce erişmiştir. Salgın sürecinde kamunun ve halkın düzenini sağlamak adına ülke yönetimleri çeşitli kurallar belirliyorlar. Ülkemizde de son alınan kararla hafta sonları cuma akşamından pazartesi sabahına kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yılbaşı münasebetiyle de bu yasak 4 gün olarak belirlendi. Tabii herkes bu kurallara harfi harfine uymuyor. Kimisinin geçerli sebepleri olduğu için sokağa çıkıyor, kimisi ise keyfiyetten dışarılarda geziyorlar. İşte biz de diyoruz ki, keyfi olarak boş yere sokağa çıkıp yasağı dinlemeyen ve güvenlik güçlerini zor durumda bırakan bu insanları camii, mescit gibi ibadethanelerimizde zaruri olarak 1 günlüğüne çalıştıralım. Camilerimizin temizliğinde olur, bakımlarında olur veyahut camii görevlisinin belirleyeceği bir işte çalıştırılabilirler.

Ülkemizde 90 binden fazla camii mevcut ve bu dini mekanlarımızın personel ihtiyaçları var. Din görevlilerimizin çoğunluğu, camii ve mescitlerimizin ihtiyaçlarının aksamaması ve namaz kılmaya gelen insanların mağdur olmamaları için temizlik, bakım- onarım gibi işleri kendileri üstleniyor.

Sokağa çıkma yasağını dinlemeyip, yasa ihlali yapan vatandaşlarımız da hiç değilse faydalı bir iş yapmış olurlar. Bu aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Buradan yetkililerimize sesleniyorum. Yılbaşında sokağa çıkma yasağında, yasağı dinlemeyip ihlal eden, keyfiyetten ve boş yere sokaklarda dolaşan insanları camii hizmetlerinde veya diğer sosyal projelerde zorunlu olarak çalıştıralım. İnanın kendileri de bu işten dolayı sevineceklerdir. Vatandaşlarımızın da bu çağrımızı haklı bulacaklarını düşünüyorum."