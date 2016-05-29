Dışişleri'nden Solingen açıklaması: Irkçılık ve İslam karşıtlığından endişe duyuyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, "son dönemde ırkçılığı ve İslam karşıtlığının arttığını" belirtilip “29 Mayıs 1993 tarihinde, Almanya’nın Solingen şehrinde, yabancı düşmanı/ırkçı bir grup tarafından kundaklama sonucu evleri yakılarak katledilen beş vatandaşımızı, sözkonusu saldırının 23. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz” dendi.

Açıklamada, “Bu vesileyle, özellikle Avrupa’da son dönemde ciddi boyutlara ulaşan ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığından duyduğumuz endişeyi bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Bu tür elim hadiselerin tekrar yaşanmamasını temenni ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da kurbanlar anıldı

Solingen faciasının yıl dönümünde, Solingen'de anma töreni yapıldı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaleti yönetimi, izole olmak yerine daha fazla entegrasyon çağrısında bulundu. Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer, “1993 yılında yanıt buydu. 2016 yılında da hala geçerli” şeklinde konuştu.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise 29 Mayıs 1993 tarihinde yaşanan ve Genç ailesinden beş kişinin hayatını kaybettiği saldırının Solingenliler için dayanışma ve sorumlu davranma konusunda bir yükümlülük anlamına geldiğini kaydetti. Kurzbach, artan aşırı sağcılık konusunda da uyarıda bulundu.

Kurzbach, törende, iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç'in barış ve uzlaşı yönündeki çabalarına övgüde bulundu.

Törene Amasya'dan Genç ailesinin üyeleri ve Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Şule Gürel de katıldı.