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Dünya
Deutsche Welle

Dışişleri'nden İran'a 'Erdoğan' kınaması

Suudi Arabistan'daki idamlar Ankara-Tahran ilişkilerini de olumsuz etkiledi. İran Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak İran resmi haber ajansının Erdoğan hakkında yaptığı olumsuz haberlerine son vermesi istendi.

08 Ocak 2016 10:53


Türk Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Ankara Büyükelçisi'nin büyükelçiliğe çağrıldığı belirtildi. Açıklamada İran basınında çıkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan'daki idamlar arasında bir bağ kurulmasının kınandığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

'Erdoğan'ın ziyaretiyle idamlar arasında bağ kurdular'

"İran resmi makamlarına bağlı bazı basın organlarında yayımlanan haberlerde, Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a gerçekleştirdikleri ziyaret ile sözkonusu ziyaretten sonra bu ülkede infaz edilen idam cezaları arasında bağ kurulmasını ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımızı itham eden ifadelerde bulunulmasını şiddetle kınadığımız ve komşu İran halkında Sayın Cumhurbaşkanımız aleyhinde bir kanaat oluşturmayı hedefleyen bu tür yayınlara derhal son verilmesini istediğimiz bildirilmiştir."

Erdoğan 'iç hukuk meselesi' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'la İran arasında krize neden olan Şii din adamı Nimr Bakır El Nimr'in de aralarında bulunduğu 47 kişinin idamını "iç hukuk meselesi" olarak değerlendirmişti.

47 kişi Suudi Arabistan'da cumartesi günü idam edilmişti. Şii din adamının idam edilmesini protesto eden göstericiler Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhet Konsolosluğu'nu ateşe vermişti. Riyad da buna karşılık olarak Tahran'la diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.

Riyad'ın yaptırımları

Suudi Arabistan İran'la hava trafiğini askıya almış, ticari ilişkileri durdurmuştu. Suudi Arabistan vatandaşlarının İran'a gitmesi yasaklanmıştı. Suudi Arabistan'ın müttefikleri Bahreyn, Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cibuti de İran'a diplomatik yaptırım uygulama kararı almıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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