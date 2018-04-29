Türk Dışişleri'nden Almanya'ya 'Büyükada' yanıtı: Haddini aşan ifadeler kullanılıyor

Almanya'nın Büyükada'da gözaltına alınan insan hakları aktivisti vatandaşı Peter Steudtner'in tutuklanmasını protesto etmesi ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi'nin, Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrılması ile ilgili Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri açıklamasında "AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür" denildi.

Büyükada'da bir eğitim için bir araya gelen ve iki hafta önce düzenlenen baskında gözaltına alınan 10 insan hakları aktivistinden altısı tutuklanmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Büyükada'da gözaltına alınan 6 aktivistin tutuklanması kararını 'kınadıklarını', tutuklanan aktivistlerden Alman eğitmen Peter Steudtner için verilen kararın "tamamen haksız" olduğunu söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da tutuklanan 6 insan hakları savunucusunun "derhal serbest bırakılması" çağrısı yapılmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi Başkanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"18 Temmuz 2017 tarihinde tutuklanan Alman vatandaşı Peter Steudtner ile ilgili olarak Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarıyla, Bakanlığımızda yapılan görüşmede konunun yargıya intikal ettiği, bağımsız Türk yargısına güvenilmesi gerektiği, Steudtner'in gözaltına alındığı ilk günden itibaren uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak konsolosluk himayesinin sağlanmasında herhangi bir eksiklik yaşanmadığı izah edilmiştir.

"Aynı konuda Berlin Büyükelçimiz de AFC Dışişleri Bakanlığına talepleri üzerine izahatta bulunmuştur.

"Bu görüşmelerin ardından AFC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Federal Hükümet Sözcüsü tarafından yapılan ve diplomatik nezaketsizliğe örnek teşkil edebilecek açıklamalarda, Türk yargısına doğrudan müdahale edildiği ve haddini aşan ifadeler kullanıldığı görülmüştür. Bu açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir. Ülkemizde yargı yetkisinin kullanılmasında, Anayasamız çerçevesinde hiçbir organ, makam, merci veya kişinin mahkemelere emir ve talimat veremeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı teminat altına alınmıştır.

"Söz konusu açıklamalardaki ifadeler, ülkemizi hedef alan farklı terör örgütü mensuplarına kucak açarak, teröristlerin adalet önüne çıkarılmasını engelleyenlerin hukuka yaklaşımlarındaki çifte standartı bir kez daha ortaya koymuştur."