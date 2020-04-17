Türk Dişhekimleri Birliği: Faturalarımız ertelensin, yardımcı personel için kısa çalışma ödeneğinden biz de yararlanalım

Türk Dişhekimleri Birliği, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından kendilerinin de ekonomik olarak etkilendiğini ancak pakette yer bulamadıklarını açıkladı. Birlikten yapılan açıklamada hükûmete, "Kısmi zamanlı maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, pandeminin ülkemizde ilk vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir." çağrısında bulunuldu.

Açıklamada "Koronavirüs salgınının yaşanması nedeniyle hem tedavi sürecinin etkinliği hem de tedaviyi yapacak olan sağlık çalışanlarının bu sürece hazırlanmasını amaçlayarak, sağlık çalışanına yönelik şiddet mitingi ve sonrasındaki iş bırakma eylemi de ertelenmiştir." denildi.

Açıklamada, "Pandemiden en çok etkilenen meslek grubu olarak bu tarihi sorumluluğu yerine getirmemize rağmen açıklanan finansal destek programında diş hekimliği mesleği unutulmuş, Koronavirüs salgınının yaratacağı ekonomik olumsuzluklara karşı hükûmetin hazırladığı 100 milyar TL'lik 'ekonomik istikrar paketi', diş hekimliği sektöründe hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

Öncelikle sorunun doğru tespiti yapılıp sonrasında çözümler üretilmelidir. Ne yazık ki ilk açıklanan pakette sorunlar doğru tespit edilememiş ve reel çözümler üretilememiştir.

Bu bağlamda Türk Dişhekimleri Birliği olarak önerilerimiz aşağıda sıralanmıştır:

Havayolu taşımacılığı gibi belli kesimin yararlanacağı bir sektörde bile, pandemi kararları doğrultusunda KDV %1’e düşürülmüştür. Pandemiden dolayı, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında acil tedaviler dışında müdahale yapılamamasından dolayı pandemi sonrası, hastaların diş tedavilerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla bu ülkede yaşayan herkesin yararlandığı sağlık hizmetlerinde de KDV’nin %1’e indirilmesi gereklidir.

Bu süreçte sadece acil vakalara müdahale eden dişhekimliği özel sağlık kuruluşlarında elektrik, doğalgaz, su faturalarında son 3 ay veri ortalamasının alınması adil değildir. Sağlık kuruluşlarında bu verilerin pandemi sonunda okunup faturalandırılması sonradan yapılmalıdır.

Muayenehanelere finansal destek sağlanmalıdır.

Kredi borcu olan diş hekimlerinin borçlarının faizsiz yeniden yapılandırılması ve/veya devlet bankalarından 6 ay ödemesiz faizsiz kredi olanakları ile finansal destek sağlanarak özel banka borçlarının kapatılmasının önü açılmalıdır.

Bu zor zamanda özel sağlık kuruluşlarının çalışmaları çok azalmasına rağmen yardımcı personelin istihdamında azaltmaya gitmemek açısından kısa çalışma ödeneğinin koşulsuz uygulanması gereklidir.

Kısmi zamanlı maaş ödemelerinde en az 12 aylık geçmişe yönelik prim ödemesi koşulu, pandeminin ülkemizde ilk vaka olarak görüldüğü 10 Mart tarihine revize edilmelidir.