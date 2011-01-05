-''TÜRK DIŞ POLİTİKASININ ARAP DÜNYASINDAKİ ALGISI'' -MISIRLI GAZETECİ-YAZAR HÜVEYDİ: -''TÜRKİYE ETRAFINDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEYE ÇALIŞSIN, AMA 'DÜNYANIN BÜTÜN PROBLEMLERİNİ ÇÖZMEYE SOYUNDUM' DİYE ORTAYA ÇIKMAK DOĞRU DEĞİL" ANKARA (A.A) - 05.01.2011 - Mısırlı gazeteci-yazar Fehmi Hüveydi, ''Türkiye'nin, etrafındaki sorunları çözmeye çalışmasının olumlu olduğunu, ancak 'dünyanın bütün problemlerini çözmeye soyundum' diye ortaya çıkmasının doğru olmadığını'' söyledi. Başbakanlık Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğünün davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Hüveydi, Stratejik Düşünce Enstitüsü'nde (SDE), ''Türk Dış Politikasının Arap Dünyasındaki Algısı'' konulu bir konferans verdi. Konferansın moderatörlüğünü yapan SDE Başkanı Prof. Dr. Yasin Aktay konferansın başında, son 7-8 yılda Türk dış politikasının Arap dünyasında özel yansımaları olduğunu, Hüveydi'nin bu yansımaları anlatacağını belirtti. Hüveydi de AK Parti Hükümetinin iktidara gelmesiyle Arap dünyasıyla ilişkilerde büyük başarılar elde ettiğini, 11 Eylül saldırısı gibi olayların bu ilişkilerin gelişmesine zemin hazırladığını söyledi. Uzun zamandır Arap dünyasında liderlik konusunda ''gövde''nin olduğunu, ancak ''baş'' konusunda büyük bir boşluk bulunduğunu ifade eden Hüveydi, Davos'ta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği tepkinin Arap dünyasında büyük heyecan oluşturduğunu ve Türkiye'ye karşı bakışlarını olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi. ''Araplar, İslam dünyasında İsrail'e karşı durabilen ve O'na 'hayır' diyebilen bir kişinin olduğunu gördü'' diyen Hüveydi, Erdoğan'ın birkaç dakika içinde Arap dünyasına kaybettiği ''haysiyeti'' iade ettiğini anlattı. -YENİ DIŞ POLİTİKA- Fehmi Hüveydi, ''Türkiye'nin tarihi ve coğrafyasıyla barıştığını ve Osmanlı'dan bu yana ilk kez Yemen'in sorunları karşısında endişe duyduğunu ifade ettiğini'' vurgulayarak, Türkiye'nin eskiden sadece Batı'ya dönük yüzünün artık Doğu'ya da bakmaya başladığını ve Batı ile dost olmak için Doğu ile çatışması gerekmediğini anladığını belirtti. Türkiye'nin bölgesinde gittikçe artmakta olan etkisini fazla abartmaması gerektiğini söyleyen Hüveydi, ''Hedeflerin açıklanması ile bunların gerçekleştirilmesi arasında fark var. Türkiye'nin bölgede saygıdeğer bir etkisi var, ama bu abartılmasın. Türkiye, etrafındaki sorunları çözmeye çalışsın, ama 'dünyanın bütün problemlerini çözmeye soyundum' diye ortaya çıkmak doğru değil'' şeklinde konuştu. -NÜKLEER SİLAHLAR- Hüveydi, bölgelerinde nükleer silah istemediklerini dile getirerek, Arap dünyasının İran tarafından bir nükleer silah tehlikesi algısında olmadığını söyledi. Nükleer silahlarla ilgili olarak Hüveydi, ''İsrail bu silahları akıllıca kullanır, ama İran ahmakça kullanacak demek mantıksızdır'' dedi. Hüveydi, Arap dünyasında gerçek demokrasiye ihtiyaç duyulduğunu da belirterek, hükümetlerin geçici olduğunu, kalıcı olanın ise halk olduğunu sözlerine ekledi.