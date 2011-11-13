-Türk diplomatların aileleri Ankara'ya geldi ANKARA (A.A) - 13.11.2011 - Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerinde çalışanların aileleri son alınan tahliye kararı çerçevesinde Ankara'ya geldi. Suriye'deki Türk diplomatik misyonlarında görevli personelin 60 kişilik yakınlarını taşıyan THY uçağı saat 16.50'de Esenboğa havaalanına geldi. Türkiye, dün gece Türkiye'nin Suriye'deki temsilciliklerine yapılan saldırıların ardından güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle ailelerin tahliyesini kararlaştırmıştı. Bu amaçla THY'den bir uçak bugün sabah saatlerinde Şam'a gitmişti. Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Ömer Önhon ve elçilik çalışanları Suriye'deki görevlerini bu aşamada sürdürmeye devam ediyor. Arap Birliği'nin dün Suriye'nin üyeliğini askıya almasının ardından, dün gece ülkedeki Türk, Suudi Arabistan ve Fransız konsoloslukları hükümet yanlısı oldukları belirtilen sopalı ve bıçaklı büyük bir grubun saldırısına uğramıştı. Türkiye, Suriye'deki temsilciliklerine düzenlenen saldırıları şiddetle kınayarak, Suriye yönetimini vakit kaybetmeksizin söz konusu saldırıların sorumlularını tespit etmeye ve bu kişiler hakkında gerekli adli süreci başlatmaya davet etmişti. -Suriye Ulusal Konseyi üyeleriyle bir araya gelecek- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun bugün Suriye muhalefetine mensup grupların oluşturduğu Suriye Ulusal Konseyi (SUK) yürütme kurulu üyeleriyle bir araya geleceği öğrenildi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu, SUK'un yürütme kurulu üyeleriyle bu akşam konutunda bir araya gelecek.