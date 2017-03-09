Türk diplomatlardan İsviçre'ye iltica talebi

Diplomatik pasaporta sahip pek çok Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının İsviçre’den iltica talebinde bulunduğu belirtildi.

İsviçre’nin saygın gazetelerinden Tages Anzeiger’in manşetten verdiği habere göre, eski Bern Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz de hem kendisi, hem de ailesi için iltica talebinde bulundu.

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Gazete, isim vermeden bazı İsviçreli siyasilerin, İsviçre’nin Volkan Karagöz’e iltica vermesi durumunda, İsviçre ile Türkiye arasında hem siyasi hem ekonomik krize yol açabileceğinden duydukları endişeyi dile getirdi ve birçok başka Fethullah Gülen taraftarının da İsviçre’den iltica talebinde bulunabileceğini ima etti.

Federal Hükümet (Bundesrat) ise, bazı diplomatik Pasaportlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Pazartesi günü İsviçre’de iltica talebinde bulunduğunu doğrularken, daha fazla detay açıklamayacağını bildirdi. Hükümet, "Birkaç münferit başvurudan ibarettir" yorumunda bulundu.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği eski Büyükelçi Vekili Volkan Karagöz, Şubat ayında 'FETÖ' bağlantısı iddiasıyla görevden alınmış ve Ankara’ya çağrılmıştı.