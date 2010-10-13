-TÜRK DİPLOMATLARA BAĞDAT'TA DÜĞÜN BAĞDAT (A.A) - 13.10.2010 - Şiddet olaylarının bir türlü durmadığı Irak'ın başkenti Bağdat, iki Türk diplomatı tarafından mutluluğa adım attıkları yer olarak seçildi. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinde 3. Katip olarak çalışan Ömer Doğrukol ile Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinde yine 3. Katip olarak çalışan Gözde Öztürk, dünya evine Bağdat'ta girdiler. Büyükelçilikte düzenlenen törende çiftin nikahı Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik tarafından kıyıldı. Özçelik, Büyükelçilik kayıtlarını gözden geçirdiklerini, bugüne kadar burada hiç nikah kıyılmadığını söyledi. Çiftin nikah için Bağdat'ı seçmelerinden dolayı mutluluğunu dile getiren Özçelik, "Ben değerli meslektaşlarım Gözde ve Ömer'in öncelikle bu güzel ve kutsal evlilik müessesesine girerken Bağdat'ı bu iş için seçmiş olmalarından dolayı hakikaten mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Burası bereketli hilalin başkenti. Dolayısıyla bu evliliklerinin bu başkentte kendilerine bereket ve hayır getirmesini diliyorum" dedi. Türk diplomatların yanı sıra Türk işadamları ve Iraklı davetlilerin katıldığı düğünde Iraklı sanatçının Türkçe şarkı, gelinin ise Arapça şarkı söylemesi gecenin en ilginç anlarındandı. Mutlu anlarını Bağdat'ta yaşama fikrini AA muhabirine anlatan Gözde Öztürk, "Bağdat'ta güzel olaylara da imza atabileceklerini göstermek adına evliliklerini Bağdat'ta yapmayı, mutlu günlerini Bağdat'ta yaşamayı tercih ettiklerini" söyledi. Damat Ömer Doğrukol da "en güzel günlerini, çevresi olumsuzluklarla kaplı olduğu kanısının hakim olduğu bir yerde, böyle güzel bir hadiseyi eşi ve dostlarıyla beraber yaşamak istediğini" belirtti. Çift, bu mutlu günlerinin Bağdat'ta ve Irak'ta daha mutlu günlere ve barışa vesile olması dileğinde bulundu.