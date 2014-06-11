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Dünya
Deutsche Welle

Türk diplomatlar rehin alındı

Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na baskın düzenleyen radikal İslamcı Irak Şam İslam Devleti adlı örgütün militanları 48 Türk vatandaşını rehin aldı.

11 Haziran 2014 20:23


Rehin alınanlar arasında Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'ın yanı sıra özel harekat birliği üyeleri, konsolosluk çalışanları ve üç çocuk olduğu belirtiliyor. Rehin alınan 48 kişi konsolosluk binasından Irak İslam Şam Devleti örgütünün (IŞİD)yeri bilinmeyen bir karargâhına götürüldü.

Gelişmeler üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakan ve üst düzey bürokratlarla bir araya geldi. Toplantıya Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Harekat Başkanı Korgeneral Erdal Öztürk katıldı.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, Musul'daki gelişmelere ilişkin, "Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığımız açıklama yapacak, diğer sosyal medyada ya da medyanın kendi içinde dolaşan haberleri değerlendirmeye almadan o açıklamayı bekleyin" dedi. Ala “Böyle bir gelişme söz konusuysa Türkiye nasıl bir adım atabilir?” sorusuna yanıt olarak “Türkiye, elbette kendi çıkarları doğrultusunda, kendi üzerine düşeni yapacaktır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler’de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun da programını iptal ederek Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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