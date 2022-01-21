Türk diplomatik kaynaklar: Rusya ve Ukrayna, Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak bakıyor

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Türk diplomatik kaynaklar, Ankara'nın kasım ayında yaptığı teklif karşısında hem Rusya'nın hem de Ukrayna'nın Türkiye'nin iki ülke arasındaki gerilimi düşürmek için arabulucu rolü oynamasına sıcak baktığını belirtti.

Reuters'a konuşan kaynaklar, Türkiye'nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Minsk Grubu'nun Donbas'taki durumun görüşüleceği bir sonraki zirvesine ev sahipliği yapmak için de görüşmelerde bulunduğunu belirtti.

Yetkililer İstanbul'da bir görüşme için henüz tarih belirlenmediğini; ancak Rusya, Ukrayna, AGİT Minsk Grubu ve Donbas bölgesinden yetkililerin katılım göstermesinin beklendiği belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bu tür bir görüşme için hazırlık olmadığını belirtirken bir kez daha Kiev'in Minsk anlaşmalarına uymadığını söyledi.

Kaynaklardan biri, "Rusya ve Ukrayna Türkiye'nin arabuluculuk yapmasına sıcak bakıyor" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, çarşamba günü yaptığı açıklamada AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Rusya'nın sınırına asker yığınağı yaptığı Ukrayna'ya bir ziyaret gerçekleştireceğini açıklamıştı

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Ukrayna lideri Volodomir Zelenski'yi de Türkiye'ye gelmeye, aralarındaki sorunları ve farklılıkları çözmek için bir toplantı yapmaya davet ettiğini söylemişti

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

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