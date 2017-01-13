"Türk diplomat ve askerleri Norveç'e sığınma başvurusunda bulundu"

Norveç'te aralarında asker ve diplomatların da bulunduğu ve 15 Temmuz sonrası Türkiye'ye çağırılan 89 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu iddia edildi. Bu kişilerden biri, "İşkence altında yalan ifade vermeye zorlanabilirim" dedi.

Sputnik’te yer alan habere göre, Norveç basını, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye’ye çağrılan bazı diplomat ve askeri görevlilerin geri dönmeyerek bu ülkede iltica başvurusunda bulunduğunu yazdı. Norveç gazetesi VG, aralarında diplomat ve askeri yetkililerin de 89 Türk vatandaşının Oslo yönetiminden iltica talebinde bulunduğunu ve bunlardan 77’sinin başvurusunu darbe girişiminin ardından yaptığını aktardı.

Gazeteye göre, geçen sonbahara dek Norveç’te görev yapan Türk diplomat ve askeri yetkililerden bazıları, ‘15 Temmuz darbe girişimini yöneten üst düzey askerlerle iletişim halinde oldukları’ gerekçesiyle Türkiye’ye dönmeleri için gelen emirleri uygulamadı. Ardından da Norveç’e siyasi sığınma başvurusunda bulundu.

‘Hapishanelerde insanlar ölüyor’

VG’ye konuşan bir şüpheli, “Şimdi Türkiye’ye dönmek imkânsız” dedi. TSK’dan ihraç edildiğini ve pasaportunun iptal olduğunu söyleyen FETÖ şüphelisi, “Geri dönersem, hemen gözaltına alınacağım. İşkence altında yalan ifade vermeye zorlanabilirim. Türk hapishanelerinde insanlar bilinmeyen sebeplerden ölüyor” ifadelerini kullandı. Norveç’e sığınma başvurusunda bulunan bir başka askerse, bir meslektaşının adını temizlemek için Türkiye’ye döndüğünü belirterek, “Arkadaşım havalimanındaki pasaport kontrolünde gözaltına alındı. Hâlâ hapiste” dedi.

Elçilik: Türkiye insan haklarını koruyor

Oslo Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Ülkü Kocaefe ise VG’ye yaptığı açıklamada, sığınma başvurusu yapan eski diplomat ve askeri yetkililerin korkularının gerçekçi olmadığını savundu. Kocaefe, “Türk devleti, insan haklarını koruyan çok sayıda hukuki mekanizmaya sahip. Yurtdışında görev yapan bir askerseniz ve ülkenize çağrılmışsanız, dönmediğinizde ortaya çıkacak sonuçları göze almak zorundasınız” ifadelerini kullandı. Kocaefe, Norveç devlet kanalı NRK’ya yaptığı açıklamada da “Eğer bu askerler ve diplomatlar hiçbir yanlış yapmadıysa, korkmalarını gerektirecek bir şey de yoktur” dedi.

Gizli adreslerde ikâmet ediyorlar

VG’ye göre, söz konusu diplomat ve askerler halihazırda Norveç’in farklı noktalarındaki gizli adreslerde ikâmet ediyor. Gazete, bu kişilerin hem Norveç polisi hem de resmi göç ajansına kayıtlı olduğu bilgisini de aktardı. Norveç Adalet Bakanlığı gazetenin konuya ilişkin sorularını doğrulamasa da bir yalanlama da yayınlamadı.