Türk devi Petkim artık Azerilerin!

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Petkim’deki yüzde 10,32’lik kamu hissesinin nihai pazarlık görüşmesinde, 168 milyon 500 bin dolarla en yüksek teklifi veren Socar Turkey Enerji AŞ ve Socar International DMCC OGG’ye satışını onaylandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Kamu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği, Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu imzalı açıklamada, Petkim Petrokimya Holding AŞ’nin sermayesindeki yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ilişkin yapılan ihale sonucunda, sözkonusu kamu hissesinin 168 milyon 500 bin dolarla Socar Turkey Enerji AŞ ve Socar International DMCC OGG’ye ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasının ÖYK tarafından bugün onaylandığı belirtildi.

Bu arada, 1987 yılında özelleştirme kapsamına alınan Petkim’in, İzmit-Yarımca’da bulunan üretim kompleksi, 2001 yılında 60 milyon dolar bedelle satılmış, kalan kısmının özelleştirme ihale süreci ise 20 Ocak 2003 tarihinde tarihinde başlamıştı. 6 Haziran 2003 tarihinde yapılan ihaleyi ise Standart Kimya Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret AŞ kazanmıştı.

Ancak, Standard Kimya Petrol Doğalgaz Sanayi ve Ticaret AŞ’nin, Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucunda, Petkim ihalesi iptal edilerek, Standart Kimya’nın 10 milyon dolar tutarındaki geçici teminat mektubu irat kaydedilmişti.

Petkim’in yüzde 88,86’sına tekabül eden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hissesinin blok satış yöntemiyle özelleştirilmesi amacıyla, 26 Ağustos 2003 tarihinde yeniden ihaleye çıkılmış, ancak, son teklif verme tarihi olan 30 Ocak 2004’te yeterli teklif verilmediği için ihale iptal edilmişti.